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Terörist Fetullah Gülen Harbiye Marşı'nı hedef aldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 28 Şubat mesajında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği Harbiye Marşı'nı hedef aldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 10:31
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Terörist Fetullah Harbiye marşını hedef aldı

Terörist Fetullah Gülen Harbiye Marşı'nı hedef aldı
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Harbiye Marşı'nı diline dolayan terörist Gülen, "Birilerinin 'Kahramanlar yaratan bir ırkın ahfadıyız.' demesi gibi biz de 'Dünyada şu kadar eğitim müessesesi açan bir cemaatin efradıyız.' deriz." dedi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Birilerinin 'Kahramanlar yaratan bir ırkın ahfadıyız.' demesi gibi biz de 'Dünyada şu kadar eğitim müessesesi açan bir cemaatin efradıyız.' der, yapılan güzel şeyleri aidiyet mülahazasına bağlar ve bütün bu güzellikleri kendimizden bilirsek, Allah muhafaza, âyetin devamında gelen, 'Şayet nankörlük yaparsanız bilin ki azabım çok şiddetlidir.' ilahi beyanının tehdidine maruz kalırız. Allah’ın eltaf-ı sübhaniyesinin devam ve temadi etmesini istiyorsak, öncelikle nimetin gerçek sahibini görmeli, görüp tesbih u takdiste bulunmalı ve 'Her şey Senden, Sen ganisin, Rabbim Sana döndüm yüzüm.' demesini bilmeliyiz."

Her TSK mensubunun bildiği Harbiye Marşı, FETÖ'nün kumpasları sonucu cezaevine giren TSK personelinin mahkeme salonlarında söylemesiyle de gündem olmuştu.

Marşın sözleri şöyle:
Tufanları gösteren, tarihlerin yâdıyız,
Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti,
Cehennemler kudursa, ölmez nigâhbanıyız.

Yaşa varol Harbiye, yıkılmaz satvetinle
Göklerden gelen bir ses sana ne diyor, dinle:
Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen,
Kartal yuvalarında, hürdür millet seninle.

Yüz senedir Harbiye bu orduya şan verir,
Çıkardığı dehalar semalara yükselir,
Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi,
Sarsılmayan azminle çelik kalalar erir.

Şahikalar üstünde meydan okur bu erler,
Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler,
Bağlayamaz bir kuvvet bu kasırga milleti,
Tarihlere sorun ki bize "Ölmez Türk" derler.

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