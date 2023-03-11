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FETÖ elebaşının sözlerini tekrarlayan sözde imam Halil Konakçı şimdi de deprem hakkında konuştu: Günahlarımıza kefaret

Gündeme gelmek için toplumun sinir uçlarına dokunmayı adet edinen ve son olarak FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in ifadelerini vaazda söyleyen imam Halil Konakçı, bu defa depremle alakalı tepki çeken sözler sarf etti.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 19:37
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FETÖ elebaşının sözlerini tekrarlayan sözde imam Halil Konakçı şimdi de deprem hakkında konuştu

FETÖ elebaşının sözlerini tekrarlayan sözde imam Halil Konakçı şimdi de deprem hakkında konuştu: Günahlarımıza kefaret
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Topladığı müritlerine vaazlar veren, cumhuriyet devrimini ve Atatürk'ü hedef alan, bir vatandaşa silah çeken imam Halil Konakçı, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri için "Müslümanların günahlarına kefaret oldu" dedi.

Halil Konakçı, Youtube kanalında yayınladığı vaazda şu ifadeleri kullandı: "Bu bize toplu halde kefaret olacak. Bu deprem, bu acılar, bu kayıplar, bu tahammül edilemez yokluklar, günahlarımıza kefaret olacak ve İslam'ın galibiyetine bizi daha hızlı götürecek"

FETÖ ELEBAŞININ SÖZLERİNİ TEKRARLADI

İmam Halil Konakçı, daha önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tarafından dile getirilen sözlerine daha önce bir vaazında yer verdi: "Hz. Meryem annemizdir. Çünkü hem Hz. İsa’nın annesidir, hem de cennette Hz. Muhammed’in eşi olacaktır. Allah cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed’i nikahlayacak."

Din İşleri Yüksek Kurulu, sözü geçen ayetle ilgili tahrifat yapıldığını yani ayetin anlamının bozularak başka yere çekildiğini tespit etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı da daha önce bu saptırmayı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yaptığını doğruladı.

 

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