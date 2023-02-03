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  • Ahmet Hakan bile diyanet destekli imama isyan etti: Vaizler cennet diye erotik fantezilerini anlatıyorlar. İslam karşıtı

Ahmet Hakan bile diyanet destekli imama isyan etti: Vaizler cennet diye erotik fantezilerini anlatıyorlar. İslam karşıtı bunlar

Hürriyet gazetesinin ‘gereğini yapan’ yazarı Ahmet Hakan, imam Halil Konakçı'nın "Allah Hz. Muhammed ile Hz. Meryem'i nikahlandıracak" ifadelerine tepki gösterdi. Hakan, "İslam karşıtı propaganda diyorum." dedi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 11:15
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Ahmet Hakan'dan imam Halil Konakçı'ya tepki

Ahmet Hakan bile diyanet destekli imama isyan etti: Vaizler cennet diye erotik fantezilerini anlatıyorlar. İslam karşıtı bunlar
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Sözde imam Halil Konakçı, yaptığı bir konuşmada Allah'ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i nikahlayacağını söylemiş ve tepki toplamıştı. 

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Allah’ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed'i nikahlayacağını" söylediği konuşmasıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı'nın "İslam karşıtı propaganda yaptığını" söyledi. 

"İSLAM KARŞITI PROPAGANDA"

Hakan, yazısından ilgili bölüm şöyle: 

"Halil Konakçı adlı imam, şimdi de Hz. Meryem’in Hz. Muhammed ile evleneceğini söylüyor vaazında.

Sosyal medyaya çıkan merdiven altı vaizler, cennet diye erotik fantezilerini anlatıyorlar da anlatıyorlar.

Ben bunların tümüne... İslam karşıtı propaganda diyorum. Kuran yakmak kadar olmasa da bayağı bir İslam karşıtlığı var bu işin içinde."

NE OLMUŞTU? 

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı, camii ve çeşitli yerlerde vaaz vermeye devam ediyor.

Sosyal medyada yayınlanan bir video ile Konakçı’nın söyledikleri yeniden gündem oldu.

Hz. Meryem’in Müslümanların annesi olduğunu söyleyen Konakçı, “Hz. Meryem annemizdir. Çünkü hem Hz. İsa’nın annesidir, hem de cennette Hz. Muhammed’in eşi olacaktır. Allah cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed’i nikahlayacak” diye konuştu.

Konakçı'nın bu ifadeleri gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirildi.

Konakçı'nın videosu ise şöyle: 

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mmt
3.02.2023 11:42
omurga şart.yalakalık ülkemde prim yapıyor.sapkınlık aldı başını gitti.  
 
Emekli Öğretmen
3.02.2023 11:38
Bidahaki vaazında kendinin şahit olacağını söylerse şaşmamak lazım, beynine tükürdüğümün....  
 
hanefi
3.02.2023 11:36
her doğru her yerde söylenmez, şov yaparak meşhur olmak istiyorlar. cemaate dosdoğru namaz nasıl kılınır güzel ahlaklı adaletli dürüst nasıl olunur vatan sevgisinden hak hukuk kul hakkından bahset  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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