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540 bin liralık FETÖ dolandırıcılığı

Gaziantep'te, 'Çocuklarınız hakkında FETÖ suçlaması var' diyerek vatandaşı 540 bin lira dolandıran ve bir dernek başkanı olduğu öğrenilen şahıs tutuklandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:13
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Vatandaşı çocuklarınız hakkında FETÖ suçlaması var diyerek dolandıran şahıs tutuklandı

540 bin liralık FETÖ dolandırıcılığı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir vatandaşı 'Çocukların hakkında FETÖ soruşturması var' diyerek farklı zamanlarda toplam 540 bin TL dolandıran ve bir dernek başkanı olduğu belirlenen şüpheli tespit edildi.
 
Kimlik tespiti yapılarak takibe alınan şahıs, mağdur vatandaştan tekrar para talebinde bulundu. Şüpheli, vatandaştan talep ettiği 20 bin TL nakit parayı aldığı esnada, adli makamların koordinesiyle yapılan operasyon sonucunda suçüstü yakalandı.
 
Gözaltına alınan dolandırıcı şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (İHA)

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