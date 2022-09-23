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  • FETÖ’nün iftira makinası Cevheri Güven Almanya’da böyle görüntülendi. Evinden çıkarken korkusundan bunları yapıyor

FETÖ’nün iftira makinası Cevheri Güven Almanya’da böyle görüntülendi. Evinden çıkarken korkusundan bunları yapıyor

Almanya’da olan firari FETÖ’cü Cevheri Güven’le ilgili detaylar ortaya çıktı. Güven korku içinde yaşıyor.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 13:52
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FETÖ'cü Cevheri Güven Almanya’da böyle görüntülendi. Korkudan ne yapacağını bilmiyor

FETÖ’nün iftira makinası Cevheri Güven Almanya’da böyle görüntülendi. Evinden çıkarken korkusundan bunları yapıyor
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Sabah’tan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, Almanya’da yaşayan firari FETÖ'cü Cevheri Güven’in siyasi isimlere ve üst düzey bürokratlara yönelik iftira ve kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü biliniyor.

Güven'in Almanya'nın Hessen eyaletindeki Babenhausen'de yaşadığı ortaya çıkmıştı. Güven günlerini korku ve endişe içinde geçiriyor. Güven hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemi bulunuyor. Güven sosyal medyadan yayımladığı videolarla algı operasyonu yapıyor.

Güven, yalnızca sabahları 07.15- 07.30 civarında saklandığı evinden dışarı çıkıyor. Güven’in dışarıya çıkmadan önce etrafı gözlediği de öğrenildi. Güven'in Babenhausen'de kaldığı dubleks daire, polis merkezine ise 100 metre mesafede bulunuyor.

GİZLİCE DIŞARI ÇIKIYOR

Dairenin çatı katında kara propaganda yayınlarını hazırlayan Güven'in büyük bir endişe içinde olduğu ise dışarıda yürürken tedirgin hareketlerinden anlaşılıyor. Geceleri ya da sabahın çok erken saatlerinde gizlice dışarı çıkan Güven, sokakta uzun süre park halinde bekleyen tüm araçları 100 metre ilerideki Alman polis merkezine bildiriyor.

ÇOK TANINAN BİR GAZETECİ OLDUĞUNU SÖYLEYİP KORUMA TALEP ETTİ

Sürekli takip edildiği ve kaçırılacağı endişesiyle psikolojisi iyice bozulan Cevheri Güven'in, bazı sosyal medya mesajlarını delil olarak gösterip avukatı aracılığıyla Alman resmi makamlarına bu yılın başında bir dilekçe verdiği de ortaya çıktı. Dilekçede, kendisinin 'çok tanınan, muhalif ünlü bir gazeteci!' olduğunu, sosyal medya hesaplarından kendisine ağır hakaretler edildiğini, bu tehditlerden çok korktuğu için de öldürülebileceğini öne sürerek Alman polisinden kendisi için geniş çaplı koruma zinciri oluşturulmasını ve can güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Bununla yetinmeyen Güven, 24 saat esasına göre kapısında polis koruma noktası oluşturulmasını da talep etti.

KOMŞULARI: PSİKOLOJİSİ BOZUK BİRİ

Alman makanların ise geçtiğimiz şubat ayında bir koruma polis memuru tahsis ettiği öğrenildi. Ancak şüpheli bir durumun bulunmaması nedeniyle koruma kararı kaldırıldı. Güven evinin penceresinden gördüğü hemen her şeyi Alman makamlarına bildirerek Alman polisini ihbar yağmuruna tuttu. Can korkusundan yaptığı asılsız ihbarlarla Alman polisini bunaltan Güven, komşuları tarafından, 'öldürülmekten paranoyakça korkan psikoloji bozulmuş biri olarak' nitelendiriliyor.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK KARAR VAR

Cevheri Güven hakkındaki iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine uluslararası kamuoyu oluşturduğunun, yayınlanan dergi kapaklarında açık bir şekilde iç savaş algısı oluşturmaya çalıştığının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığının, bu nedenle birçok sayısının ilgili mahkeme kararı ile toplatıldığının tespit edildiği belirtildi. Devlet aleyhine yayınlar yapan ve hâlâ Youtube kanalından asılsız haberlerle belirli kamu çalışanlarını karalamaya çalışan Güven'in 15 Temmuz darbe girişimi öncesi kaotik ortam oluşturmaya yönelik manipülatif yayınlar ve paylaşımlar yaptığı, darbe girişiminden iki gün önce 'tankın eli kulağında' şeklinde paylaşımda bulunarak darbe girişiminden önceden haberi olduğu değerlendirilmesi yapıldı. Güven hakkında Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.

BYLOCK KULLANICISI VE KOD ADI 'BAHADIR

Cevheri Güven, örgüte tam bağlı olarak nitelendirilen 5'5'lik örgüt üyeleri arasında yer alıyor. Güven, aynı zamanda FETÖ'nün eski Emniyet İmamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de manevi oğlu olarak biliniyor. ByLock kullanıcısı olan ve örgütte 'Bahadır' kod adını kullanan Erzurumlu Cevheri Güven, örgüt elebaşından alınan talimat gereği 17-25 Aralık'tan sonra parasını Bank Asya'ya yatıran örgüt yöneticilerinden. Güven'in FETÖ'nün Emniyet Mahrem üst yöneticisi Ziya Demirel'le 4 kez telefon görüşme kaydı bulunuyor.

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Paspartu
23.09.2022 15:42
Sedat Peker de acayip bir mafya babası itiraflarını ay pardon iftiralarını bu gazetede gördük!  
 
KEMAL
23.09.2022 15:22
kıskanma ne olur çalış seninde olur.  
 
Mustaa
23.09.2022 15:20
Yeniçağ mı okuyorum Sabah, Akit mi?  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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