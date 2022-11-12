Recep Canpolat Alman Gizli Servisinin korumasındaki FETÖ’cüyü açıkladı

FETÖ firarisi Cevheri Güven’in geçtiğimi günlerde YouTube’de yaptığı bir yayında kendisini hedef aldığını dile getiren gazeteci Recep Capolat, Twitter hesabından Cevheri Güven ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından Cevheri Güven’in nasıl bir yol izlediğini yazan Canpolat, Erlik isimli YouTube kanalının Cevheri Güven’in "Tabutuna son çiviyi çakacağı" iddiasını da gündeme getirdi.

Recep Canpolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ağırlıklı olarak masa başı uydurma kurgu haberleri Youtube kanalında yayınlayan @cevheriguven , 15 Temmuz darbe girişimi akabinde önce Yunanistan'a sonra ise Almanya'nın Frankfurt şehrine yakın Babenhausen bölgesine yerleşti.

Almanya Federal Haber Alma Servisi (Bundes Nachrichten Dienst) BND tarafından koruma altına alınan @cevheriguven, Babenhausen şehri polis merkezine yakın bir adreste ikamet etemeye başladı. (Pravda’nın deşifresiyle bizi karıştırma. Ev adresini vermeyi düşünmüyorum.)

BND tarafından, yaşayacağı konuta yerleştirilen @cevheriguven kendini garantiye almak için okyanus ötesi istihbarat örgütlerle ilişkiye girmekten çekinmedi. Açık kaynaklardan aldığı bilgiyi kurgulayarak hem Youtube'ta, hem de ilişkide bulunduğu istihbarat örgütleriyle paylaştı.

İktidarın pravdası @sabah, yaşadığı bölgeyi deşifre etmesinden sonra, kendisinin hayatı tehlike altında olduğunu belirterek, Frankfurt merkezde başka bir adrese yerleşmesi konusunda BND’den yardım istedi. Alman İstihbaratı BND @cevheriguven'in bu isteğine olumlu cevap verdi.

En son yaptığın programda, konu bulamayınca, iktidarın yancısı yalanıyla @sjw_erlik ve Jahrein’i gündeme alırken, @Veryansin_Tv ve şahsımı, sohbetinin mezesi haline getirmeye çalıştın. @cevheriguven iktidara olan düşmanlığına, bizi meze yapman, ahlaki yorgunluğuna sebep oluyor.

Gazi İletişim'de yaptığın iyot çözeltisi, bizim gibi gazetecilere sökmez. Ayrıca @sjw_erlik ile komşusun. Erlik, Pazar günü senin tabutuna son çiviyi çakacağını söylüyor. Pazar'ı ben de sabırsızlıkla bekliyorum. @cevheriguven, Sen o yarayı kaşıdın, ben o yarayı kanatacağım."