Hande Fırat'tan '15 Temmuz' iddialarına yanıt: Suçum demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in, "15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce MİT’çi Nuh Yılmaz’la görüştüğü ve Tayyip Erdoğan'ın facetime ile canlı yayın bağlantısını planladığı" iddialarına yanıt verdi.

İddiayı "Bunu araştıracak gazeteci dostlardan haber bekliyoruz," ifadeleriyle paylaşan oyuncu Berna Laçin'e de tepki gösteren Fırat, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes kimin ne olduğunu unuttu galiba ! Niye kaçtılar ? Kaç yıldır örgütlendiler ? Nasıl örgütlendiler ? Şimdi yalanlara inanlara sesleniyorum, darbe girişiminden önce kaçanlara neden inanırsınız? Elli kere yanıt verilmiş yalanları niye gündeme getirirsiniz ? Gazeteci dönemin MİT basın danışmanını da, Genelkurmay’ı da, siyasileri de arar. Onlar da gazeteciyi arar. Benim telefon sinyallerime bakılsın, Nuh Bey ile bir gün önce görüşmüş müyüm ? Ben hiç yalan atmadım. Ama yeter, düğün faturalarım da bende. Tek suçum işimi yapıp ofisime gidip, demokrasiye sahip çıkmaksa suçluyum . Benim siz Fetöcülerle ya da başınızdaki ile tek karemi bulamazsanız. Yettiniz artık ! Yalanlarınızı ve pis ellerinizi bu ülkenin üzerinden çekin. Zavallısınız."

Fırat, Berna Laçin'in eski tweetlerinden alınmış ekran görüntülerini de paylaşarak, "Meğer 15 Temmuz’dan beri karın ağrısı çekiyormuş zavallı sonunda rahatlamıştır.Herhalde" notunu düştü.