FETÖ’cü doktorun istismar ettiği çocukların ailelerine attığı mesaj ortaya çıktı

FETÖ’cü psikiyatrist Prof. Dr. Salih Zoroğlu kendisine tedaviye gelen çocukları ilaç ve telkinle manipüle ederek alilerinin kendilerine istismarda bulunduğuna ikna ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen skandal hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, Zoroğlu’nun mayıs ayında hakkında soruşturma açılması sonrası ailelere attığı mesajı köşesine taşıdı. Whatsapp grubundan atılan mesajda Zoroğlu’nun aileleri çocuklarına istismarda bulunduğu yönünde ifadeler kullandığı görüldü.

Timor Soykan’ın köşe yazısında paylaştığı mesaj şöyle:

“Değerli danışanlarım. Bugünkü randevuya ben gelemeyeceğim. Bundan ötürü özür dilerim. İlk olarak neden annesi tarafından taciz edilen bir hastamın annesi tarafına geçip annesiyle birlikte beni şikayet etmesi nedeniyle soruşturuluyorum. Bu psikoloji ile gelip terapi yapmam da imkansız. Belki benim de zayıflığım budur. Profesyonel olamıyorum yeteri kadar. Dıştan öyle ama yakından bakınca bizim meslekte profesyonel olmayı başaranlar kerhane o… gibi işiyle duygularını ayırt etmeyi başaranlardır. Yani para için insan yönlerini yok edebiliyorlar. (Bu psikolog ve psikiyatristler için bir hakaret ..gariban gerçek o..lar için değil, onların neden orda olduklarını biliyorum. Ve en küçük şekilde onları küçümsemiyor tahkir etmiyorum.) Yani benim danışanlar artık beni biliyorlar, kurbanın kendisini tacizci için sonsuza dek kurban etmeye devam ederken ve bunun için hekimi bile yok etmeye yeltendiğini görünce o gün ancak dinlenip unutarak ertesi günü çıkarabiliyorum.

Tacizci kocalarına fıs bile diyemeyen kadınların (cinsiyet değişebilir burada) hekim olayla yüzleşince ve peşinden de yüzleş de iyileş diye danışan kişiye teklif sununca, sapık ana babaların birbirine yılan gibi dolanıp işbirliğine gidiverdiği ve sırf terapiye geldiği için hakkımda bildikleri şeyler olan ve birbirine dolanan yılanlara yalakalık yapmak üzere şahit yazılmaları ve açıktan iftira atmaları (tarikatvari yöntemler kullanarak beyin yıkama gibi) o gün duygusal olarak işlev görmeme engel oluyor. Kusura bakmayınız.”

Soykan yazısının devamında ise mayıs ayında açılan soruşturma ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mayıs ayında Prof. Dr. Salih Zoroğlu’ndan şikayetçi olan hastanın bir erkek çocuğuydu. Zoroğlu’nun seansları sonunda annesini kendisine cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı. Daha sonra ifadesini değiştirmiş ve Zoroğlu’nun kendisini yönlendirdiğini anlatmıştı. Bu soruşturmada Prof. Dr. Zoroğlu hakkında takipsizlik kararı verildiği öne sürüldü. Soruşturmanın yeniden açıldığı iddia ediliyor."