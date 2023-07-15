FETÖ’cü Semih Terzi’yi kim korudu? Kritik soru Meclis gündeminde

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

CHP'li Bayraktutan önergesinde, M5 Savunma-Strateji Dergisi’nin yayın yönetmeni Ardan Zentürk ile röportaj gerçekleştiren emekli Korgeneral Zekai Aksakallı’nın 15 Temmuz darbe girişimine dair anlattıklarına atıf yaptı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bayraktutan, Aksakallı’nın söz konusu röportajındaki iddialara ilişkin kamuoyunun ivedilikle aydınlatılması gerektiğini ve darbe girişimini önceden engellemesi söz konusuyken gereğini yapmayan sorumlular hakkında işlemlerin başlatılması gerektiğini söyledi.

"TERZİ’Yİ KİM KORUDU?"

Bayraktutan, Bakan Güler’e şu soruları yöneltti:

Ülkemizdeki en köklü ve en asil kurumlardan olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının, bütünlüğünün sarsılmaz güvencesi kahraman Türk ordusunda bölücü faaliyetlerin önünün açıldığı iddiaları doğru mudur?

FETÖ hain terör örgütü mensuplarıyla mücadele eden, 15 Temmuz Kahramanı olarak adlandırılan Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı hangi gerekçeyle önce görevinden alınmış, sonra da emekli edilmiştir?

TSK’nin içinde bölücü yapılanmaya destek veren, 2015- 2016 yılları arasında görevinden alınması için iki defa teklifte bulunulan, hakkında olumsuz sicil ve kanaat raporlanan Semih Terzi hangi gerekçe ile görevinden alınmamıştır?

Bu iddialar ışığında 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler’i ele geçirme girişiminde bulunan Semih Terzi’yi kim korumuştur?

2015 alay komutanlıkları atamalarında tüm itiraz ve karşıt görüşlere rağmen iki FETÖ mensubu kurmay albayın, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na alay komutanı olarak atamasının gerçekleştirildiği iddiaları doğru mudur?

15 Temmuz hain darbe girişimde Genelkurmay Karargâhı’nı ele geçiren ekibin başında yer alan Albay Fırat Alakuş ve Albay Fatih Yarımbaş’ın FETÖ mensubu oldukları belirtilmişken bu atamaların yapılmasını kim sağlamıştır?

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin engellenmesi adına gerekli adımlar hangi gerekçe ile atılmamıştır? İddialar doğruysa sorumlular hakkında işlemler ne zaman başlatılacaktır?

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz’daki darbe girişiminin bastırılmasında önemli rolü olduğu belirtilen ve Özel Kuvvetin eski komutanı Zekai Aksakallı’dan çarpıcı sözler gelmişti. Aksakallı, Genelkurmay’ın Semih Terzi’nin FETÖ’cü olduğunu bildiği halde görevden almadığını söylemişti.

M5 Savunma-Strateji Dergisi’nin Yayın Yönetmeni Ardan Zentürk’e konuşan Aksakallı, Terzi’nin görevden alınması için iki defa teklifte bulunduğunu belirterek, FETÖ’cü olduğu bilinen iki alay komutanının görevden alındığını vurgulamıştı.