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  • Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na FETÖ suçlaması: Görüşeceğiz

Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na FETÖ suçlaması: Görüşeceğiz

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Emre Belözoğlu'na yönelik FETÖCÜ açıklamaları nedeniyle yapılan suç duyurusu üzerine Beykoz Adliyesi'nde ifade verdi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 19:26
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FETÖcüler dışarda diyen Ümit Özat Emre Belözoğlu'nu suçladı

Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na FETÖ suçlaması: Görüşeceğiz
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendisi için daha önce de 'FETÖ' suçlaması yapan Ümit Özat hakkında haziran ayında suç duyurusunda bulunmuştu.

Belözoğlu'nun avukatı Özat'ın iddiaları için "Asılsızdır" demiş ve 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı. 

Özat, bu nedenle verdiği ifadenin ardından bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi:

"Adliyesi'nde Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarımdan dolayı ifade verdim. Malesef bu ülkede FETÖ soruşturması geçirmesi gereken Emre Belözoğlu ve onun avaneleri ellerini kollarını sallayarak gezerken, ben ve benim gibiler adliye koridorlarında ifade veriyoruz, yakalama kararımızın kaldırılması için. Ondan sonra FETÖ temizliği var diyorsunuz, kimin aklıyla alay ediyorsunuz siz? Herkesi kandırırsınız da Allah'ı nasıl kandırırsınız? Allah büyük, görüşeceğiz.

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Bozkurt
3.12.2022 20:43
Emre vs alayının ne olduğu ortada,devlet kurumlarında da hala cirit atıyorlar ama siyasetteki fetocular araştırılsın diye verilen önergeyi reddenler fetoyla mücadele ediyor öyle mi?  
 
1950
3.12.2022 20:39
Bu ülkede din iman deyip atıp tutanların tamamının anası da babası da Fetodur  
 
MUHAMMET RAŞİT ARSLAN
3.12.2022 20:09
Ben Aralık 10 da kiramı ödeyip ekmek parasını da bulursam tamam.Fetö,PKK bitti.Karnı tok,sırtı peklerin birbirine yapıştırmak için attığı çamur bunlar.  
 
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