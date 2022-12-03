Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na FETÖ suçlaması: Görüşeceğiz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendisi için daha önce de 'FETÖ' suçlaması yapan Ümit Özat hakkında haziran ayında suç duyurusunda bulunmuştu.

Belözoğlu'nun avukatı Özat'ın iddiaları için "Asılsızdır" demiş ve 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

Özat, bu nedenle verdiği ifadenin ardından bir açıklama daha yaptı ve şunları söyledi:

"Adliyesi'nde Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarımdan dolayı ifade verdim. Malesef bu ülkede FETÖ soruşturması geçirmesi gereken Emre Belözoğlu ve onun avaneleri ellerini kollarını sallayarak gezerken, ben ve benim gibiler adliye koridorlarında ifade veriyoruz, yakalama kararımızın kaldırılması için. Ondan sonra FETÖ temizliği var diyorsunuz, kimin aklıyla alay ediyorsunuz siz? Herkesi kandırırsınız da Allah'ı nasıl kandırırsınız? Allah büyük, görüşeceğiz.