Ümit Özat'tan ‘FETÖ’ çıkışı: Emre Belözoğlu da cezaevine girecek

İstanbul Organize Şube polisi ve istihbarat ekipleri, FETÖ’nün futbol yapılanması içinde olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı olan eski futbolcu Zafer Biryol’un yakalanması için başlattıkları çalışmalarda, şüphelinin Büyükçekmece’de saklandığını belirledi.

Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bank Asya’da hesabı olduğu, örgütün toplantılarına katıldığı ve 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği tespit edilen Biryol’un kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan Biryol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“DEVLET HER ŞEYİ BİLİYOR”

Öte yandan Biryol’un tutuklanmasının ardından Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve eski milli futbolcu Ümit Özat, Başakşehir’in teknik direktörü ve eski futbolcu Emre Belözoğlu’nu hedef aldı.

Özat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belözoğlu’nun da cezaevine gireceğini söyledi.

Özat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer zafer biryol tutuklandıysa Emre Belözoğlu da tutuklanacak o da cezaevine girecek öyle bir dünya yok Allah büyük göreceksiniz.Emre cezaevine gireceksin devlet her şeyi biliyor kurtulamazsın"