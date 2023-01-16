FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler

Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik kumpas davalarıyla ilgili FETÖ'cü savcıların sızdırdığı sahte delillerle örgütün kamuoyunu yanlış bilgilendirdikleri ifade edilen 26 kişi hakkında “Anayasal düzeni değiştirmek, silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak” suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

ADALET BAKANLIĞI İADE İSTEDİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın Interpol aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda 26 FETÖ mensubunun Amerika, Avrupa, Asya ve Balkan ülkelerinde oldukları ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü harekete geçti. İade talepnameleri düzenlendi ve ekli delil klasörleriyle sığındıkları ülkelerden Türkiye'ye iade edilmeleri istendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖDÜLLÜ LİSTELERE ALDI

FETÖ'nün medya yapılanmasındaki bu isimler terörden arananlar listesine alındı ve ihbar edenlerin para ile ödüllendirileceğini ifade edildi. 500 bin liralık gri listeye alınan o isimler şu şekilde aktarıldı:

Zaman gazetesinin İsrail muhabirliğini yapan Abdülkerim Balcı: Darbe girişiminden bir gün önce, “Cumhurbaşkanı için iki ihtimal var, ya saraydadır, ya hapishanede. Sürgündeki Erdoğan ve Erdoğan sonrası döneme hazırlıklı olun” diye tweet atmış ve 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece vatandaşların sokağa çıkmasını engellemeye çalışarak, “Kimse G-3 mermisi önünde direnemez. Canınızı tehlikeye atmayın evinizden çıkmayın. Türkiye'de hiçbir zaman ordunun karşısına çıkacak bir polis gücü yoktur” diyerek çağrıda bulunmuştu.

KARLOV SUİKASTINA KARIŞMIŞTI

Today's Zaman Gazetesinin Ankara temsilciliğini yapan ve adı 19 Aralık 2016 günü Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına karışan Abdullah Bozkurt: İsveç'in Başkenti Stockholm'de yaşayan Bozkurt’un daha sonra ABD'ye sığındığı ifade edildi. Bozkurt, Libya'da görev alan MİT personellerinin kimlik bilgileri ile Türkiye-Ermenistan arasında olası bir savaş çıkması halinde devreye sokulacak olan Atmaca planını ifşa etmekle suçlanıyor.

Terör örgütünün yayın organı Bugün gazetesinin eski Ankara ve Washington temsilcisi 15 Temmuz sonrası ABD'ye kaçan Adem Yavuz Arslan: “Ergenekon'un Zirvesi” adında kitabı bulunan Arslan, Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarıyla ilgili FETÖ'cü savcıların uydurma delilleriyle köşesinde algı operasyonları yapmakla suçlanıyor.

Taraf gazetesi yargı muhabiri Arzu Yıldız: Yıldız’ın 15 Temmuz sonrası Fuat Avni hesabını yöneten isimlerin tespit edilmesine yönelik İstanbul Başsavcılığının soruşturma başlatması üzerine yurtdışına kaçtığı bildirildi.

SAKAL VE ÇARŞAF EYLEM PLANLARINI ANLATMIŞLARDI

Samanyolu TV'nin sunucularından olan ve New York'a kaçan Asım Yıldırım: Asım Yıldırım, Balyoz kumpası davasında sözde Sakal ve Çarşaf eylem planlarıyla ilgili FETÖ'nün yayın organlarında programlar yapmıştı.

GİRİŞİMDEN 9 GÜN ÖNCE “DARBE OLACAK” DEMİŞTİ

Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş: Keneş'in iade talebi 12 Ocak'ta İsveç Yüksek Mahkemesince durdurulmuştu. Keneş, FETÖ'nün kripto isimleri arasında yer alıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden haberi olan Keneş, 6 Temmuz günkü paylaşımında, “İyi bir çıkış yok artık! Kötü, daha kötü, en kötü çıkış var. Kötü olan darbe diyelim, gerisini siz tahmin edin” demişti. Keneş, yurtdışına kaçmadan önce de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra, hakim ve savcıları kast ederek, “Serbest bıraktıklarına pişman edeceğim” demiş ve tehditlerde bulunmuştu.

İsveç'ten iadesi istenen bir diğer isim Bülent Korucu: Stockholm'de yaşayan Korucu, Zaman gazetesi yayın koordinatörü ve FETÖ yayını Yarına Bakış'ın genel yayın yönetmeniydi.

İadesi istenen ve para ödüllü listeye alınan bir diğer isim eski Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven: Almanya'ya sığınan Güven, Deniz Baykal'a kaset kumpası davasında 40 istihbaratçı polis ve emniyet müdürüyle birlikte Ankara'da görülen davada firari sanık olarak yargılanıyor.

“HİZMETE FETÖ DİYENLERİN ALLAH BELASINI VERSİN”

Zaman gazetesi Danimarka muhabiri Hasan Cücük hakkında da iade talepnamesi düzenlendi. Cücük, Fuat Avni hesabıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle firari sanık olarak İstanbul Çağlayan Adliyesinde yargılanıyor. Danimarka'ya iltica etmek isteyenlerle ilgili rehber yayımlayan Cücük, “Hizmet hareketine FETÖ diyenlerin Allah belasını versin” demişti.

CASUSLUK YAPAN FUAT AVNİ TAKMA ADLI SAİD SEFA

Fuat Avni takma adıyla attığı tweet’lerle FETÖ tabanını yönlendiren, spekülatif iddialarla ülke gündemini değiştiren ve özellikle de jandarma ve TSK'da görevli generallerle ilgili kumpas iddialarına yön vermekle suçlanan Said Sefa: Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır adına casusluk yapmakla suçlanan Sefa'nın, İngiltere, Kanada ve Almanya gizli servisleriyle de yakın ilişki içinde olup Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürütmekten iadesi isteniyor.

BARANSU'YA UYDURMA BELGELERİ SIZDIRIYORDU

İadesi istenen Sevinç Özarslan: 15 Temmuz'daki darbe girişiminin FETÖ tarafından yapılmadığına dair Cevheri Güven, Tarık Toros, Adem Yavuz Arslan ve Bülent Korucu ile hazırladığı belgeseli Avrupa ülkelerinde yayımlatan isimlerden biri.

Ödül listesine alınan Zeyd kod adlı Tuncay Opçin: Deniz Harp Okulunda örgüt abiliği yaptığı, Balyoz kumpasının da mimarlarından olduğu belirtiliyor. Bylock yazışmalarında “Balyoz'u hükümete yıktım” itirafı tespit edilen Opçin, Deniz Yarbay Ali Tatar'ın intiharına giden sahte uydurma delilleri Baransu'ya sızdıran isim olarak belirtiliyor. Tuncay Opçin, darbe girişiminden iki gün önce 13 Temmuz günü, “Yatakta basıp, şafakta alacaklar” paylaşımında bulunmuştu.

KARISI ADNAN OKTAR'IN GRUBUNDA ÇIKTI

TSK imamı olmak suçundan yakalama kararı çıkarılan Tarık Toros: FETÖ'cü muvazzaf askerlere yönelik operasyondan 4 gün önce yurt dışına kaçtı. Eşi Banu Toros ise Adnan Oktar grubu içinde yer aldığı belirtiliyor. Toros, FETÖ'nün yayın organı Bugün TV'nin genel yayın yönetmeniydi.

DARBEDEN BİR GÜN ÖNCE: KEŞKE ALBAY OLSAYMIŞIM

Kanada'nın Toronto kentinde yaşadığı belirlenen Osman Özsoy: Gri listeye alınan ve iadesi istenen Özsoy, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz günü attığı bir twette, “Ben profesör olacağıma keşke albay olsaymışım. Mesela bu süreçte daha fazla katkım olurdu. Bu ülkeye daha fazla hizmet ederdim şu an” demişti.

FETÖ'NÜN AĞIR TOPLARI DA LİSTEDE

3 milyonluk mavi kategoride Taraf gazetesinin askerlere yönelik kumpas soruşturmalarına yön veren ismi olan Emrullah Uslu, 2 milyonluk yeşil listede Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile kapatılan Polis Akademisi’nden atılan eski öğretim görevlisi eski Taraf gazetesi yazarı Önder Aytaç bulunuyor.

Aralarında Samanyolu Avrupa ile Zaman Avrupa gibi yayın organlarını barındıran World Media Group'un Başkan Yardımcılığını yapan Yaşar Yeşilyurt da Almanya'dan iadesi istenen bir diğer isim. Yeşilyurt da 1 milyon lira para ödüllü turuncu kategoride yer alıyor.