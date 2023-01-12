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  • Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi

Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trol ordusunu yönettiğini' iddia ettiği Emin Şen'in Twitter paylaşımları ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımlarda FETÖ lideri Gülen'e övgüler yer alırken, Anıtkabir'in 2023'te yıkılacağı yönünde ifadeler de yer aldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 21:05
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CHP'li Özgür Özel'in ifşa ettiği Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı

Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
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T24'ün haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nda müşavirlik yaptığını ve Bakan Süleyman Soylu'nun trol ordusunu iddia ettiği Emin Şen'in 'eminimsi' ismiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

FETÖ'YE ÖVGÜLER DÜZMÜŞ

FETÖ lideri Fethullah Gülen'e övgülerin yer aldığı paylaşımlarda, Anıtkabir'in 2023'te yıkılacağı ifadeleri de var. 

"AKP ve Gülen Cemaatini barıştıralım" paylaşımının da yapıldığı profilin daha sonra kapatıldığı anlaşıldı.

Söz konusu paylaşımlar şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Ebabiller" isimli 8 bin kişilik troll ordusu olduğunu söylerken, başında ise bakan müşaviri olduğunu açıkladığı Emin Şen'in yer aldığı iddiasında bulundu.

CHP'li Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ticareti hakkında iktidarı eleştirmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamayı da Şen'in attığını iddia etti. 

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Furya
12.01.2023 22:13
Devlette memur ha, seni memurluğa alana yazıklar olsun  
 
Kafkasya
12.01.2023 22:00
Jandarmanın ve Emniyetin medya hesapları buna emanet edilmiş, vah vah vah  
 
Necmi CARLI
12.01.2023 21:53
Yaşamın özünde 'Gecenin ve Gündüz' vedahi ' Havanın ve Suyun' döngüsü nasıl ki önlenemiyorsa #HakHukukAalet ve #İnsanlık adına gerçeklerinde ortaya çıkması asla engellenemez. #Nokta  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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