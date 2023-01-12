Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi

T24'ün haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün basın toplantısında İçişleri Bakanlığı'nda müşavirlik yaptığını ve Bakan Süleyman Soylu'nun trol ordusunu iddia ettiği Emin Şen'in 'eminimsi' ismiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

FETÖ'YE ÖVGÜLER DÜZMÜŞ

FETÖ lideri Fethullah Gülen'e övgülerin yer aldığı paylaşımlarda, Anıtkabir'in 2023'te yıkılacağı ifadeleri de var.

"AKP ve Gülen Cemaatini barıştıralım" paylaşımının da yapıldığı profilin daha sonra kapatıldığı anlaşıldı.

Söz konusu paylaşımlar şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu'nun "Ebabiller" isimli 8 bin kişilik troll ordusu olduğunu söylerken, başında ise bakan müşaviri olduğunu açıkladığı Emin Şen'in yer aldığı iddiasında bulundu.

CHP'li Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ticareti hakkında iktidarı eleştirmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamayı da Şen'in attığını iddia etti.