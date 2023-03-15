Firari FETÖ'cüden çirkin paylaşım. Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin vurduğu bölgede şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Bölgede dün akşamdan bu yana yağışın ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar göle döndü.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

En az 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanan felakette kayıpların sayısının artmasından endişe edilirken Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkı dava bulunan, firari Cevheri Güven'in yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Güven, Twitter hesabından, Şanlıurfa’da sel sularında sürüklenen bir yurttaşın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Ancak Güven, görüntüleri takipçileriyle “Bütün Urfa Balıklıgöl olmuş" diyerek paylaştı.