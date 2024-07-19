FIFA'dan İsrail'e büyük kıyak

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FIFA'dan İsrail'e büyük kıyak

Dünya futbolunun patronu FIFA Filistin’in İsrail’i uluslararası futboldan men etme talebine ilişkin kararı erteledi. Böylece İsrail Milli Futbol Takımı, Paris Olimpiyatları'na katılabilecek.

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Filistin’in İsrail’i uluslararası futboldan men etme talebine ilişkin kararını erteledi.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, Filistin Futbol Federasyonu, İsrail Futbol Federasyonuna karşı yaptığı başvuruya ilişkin bağımsız bir hukuki değerlendirmenin 20 Temmuz 2024’e kadar FIFA Konseyine sunulması gerekiyordu.

Her iki tarafın da kendi pozisyonlarını sunmaları için ek süre talepleri, FIFA tarafından uygun şekilde karşılandı. Bu nedenle kararın daha fazla özenle tamamlanması için ek süre verildi.

FIFA, bağımsız hukuki değerlendirmenin FIFA Konseyi ile paylaşılmasının ardından kararın en geç 31 Ağustos’a kadar alınacağını bildirdi.

Bu ertelemeyle birlikte İsrail Milli Futbol Takımı, 26 Temmuz’da başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılabilecek.

Filistin Futbol Federasyonu, geçen nisan ayında FIFA’ya ilettiği yazılı başvuruda, İsrail’in düzenlediği saldırıların yol açtığı insan hakları ihlalleri ve İsrail liginde yaşanan ayrımcılık ve ırkçılığa karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle İsrail Futbol Federasyonunun FIFA üyeliğinin sona erdirilmesini talep etmişti.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, geçen mayıs ayında yaptığı açıklamada, Filistin Futbol Federasyonunun İsrail’in ihracı için FIFA’ya yaptığı başvuruyu geri çekmeleri için İsrailli yetkililer tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.

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