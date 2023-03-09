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  • Fikirtepe'nin kentsel dönüşümden sonraki son hali. 'Depremler nasıl felakete dönüşmesin' dedirten fotoğraf

Fikirtepe'nin kentsel dönüşümden sonraki son hali. 'Depremler nasıl felakete dönüşmesin' dedirten fotoğraf

Kentsel dönüşümün bir dönem yılan hikayesine döndüğü Fikirtepe’nin son hali ortaya çıktı. Gökdelenlerin yükseldiği ilçeden gelen son görüntülerde yeşil alanların olmadığı görüldü.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:20
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Fikirtepe'nin kentsel dönüşümden sonraki son hali

Fikirtepe'nin kentsel dönüşümden sonraki son hali. 'Depremler nasıl felakete dönüşmesin' dedirten fotoğraf
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İstanbul’da kentsel dönüşümün yaşandığı ilçelerden Fikirtepe’den gelen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Gökdelenlerin yükseldiği yerde yeşil alanların, bahçelerin olmadığı görüldü. Fikirtepe’de sadece yüksek binaların varlığı tepki çekti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Prof. Dr. Güner Sönmez, “Fikirtepe’nin yeni hali.. İnsanın baktıkça içi açılıyor değil mi! Bahçe yok, ağaç yok, kuş yok, gökyüzü bile yok; Şuralarda yaşayan insanın mutlu olma ihtimali de yok” ifadelerini kullandı.

Fikirtepe’den gelen görüntüler kentsel dönüşümün nasıl uygulandığını ortaya koydu.

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