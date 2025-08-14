Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu!

Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası aday kadrosu açıklandı. Kadroda 14 oyuncu yer aldı.

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.

Millilerimiz şampiyonadaki ilk sınavını 23 Ağustos’ta İspanya karşısında verecek. Karşılaşma TSİ 15.30’da başlayacak. Ardından 25 Ağustos’ta Bulgaristan, 27 Ağustos’ta ise Kanada ile mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını tamamladıktan sonra üst tur için parkeye çıkacak.

İşte Filenin Sultanları'nın kadrosu;

Pasörler: Cansu - Elif
Pasör Çaprazı: Vargas
Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak
Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack
Liberolar: Gizem - Eylül

Su çekildi, Sapanca’da tarihi kilise gün yüzüne cıktı
İBB soruşturmasında çok sayıda tutuklama talebi...
“Önümüzdeki aylarda erken seçimden isteyebilir” Cumhur İttifakı sarsılıyor mu?
Niko Jankovic Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? Rijeka'dan açıklama
Sarp kayalıklarda keçi kurtarma operasyonu
