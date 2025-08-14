Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası kadrosu belli oldu!

22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.

Millilerimiz şampiyonadaki ilk sınavını 23 Ağustos’ta İspanya karşısında verecek. Karşılaşma TSİ 15.30’da başlayacak. Ardından 25 Ağustos’ta Bulgaristan, 27 Ağustos’ta ise Kanada ile mücadele edecek olan ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını tamamladıktan sonra üst tur için parkeye çıkacak.

İşte Filenin Sultanları'nın kadrosu;

Pasörler: Cansu - Elif

Pasör Çaprazı: Vargas

Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak

Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack

Liberolar: Gizem - Eylül

