Filistin asıllı model Bella Hadid sessizliğini bozdu! "Her gün ölüm tehditleri alıyorum"

Filistin asıllı model Bella Hadid, İsrail ile Hamas arasında yaşanan savaş hakkında ilk kez konuştu. Uzun süredir sessiz kaldığı için özür dileyen Hadid, her gün ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Filistin asıllı model Bella Hadid sessizliğini bozdu! "Her gün ölüm tehditleri alıyorum"

Son yıllarda moda dünyasının önde gelen mankenlerinden biri olarak anılan ve Filistin konusunda sık sık destek mesajları paylaşan Bella Hadid çok sert açıklamalarda bulundu.

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Hamas’ın İsrail’i vurmasından sonra kısa sürede tırmanan gerilimle ilgili ilk kez konuşan 27 yaşındaki Hadid, Gazze’ye acilen insani yardım yapılması gerektiğini söyledi. Hadid, “Herhangi bir yerde herhangi bir sivile yönelik terör saldırılarını kınıyorum. Siyasi liderlere, insanlığı korumaları için birlik olmaları yönünde baskı yapılmalı” dedi.

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Babası Muhammed Hadid’in Filistin asıllı olduğu bilinen Hadid, “Ailem, 75 yıldır Filistin’e karşı işlenen şiddete tanık oldu. Bu konuda ben ve ailem sürekli ölüm tehditleri alıyoruz” ifadesini kullandı.

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Instagram hesabı üzerinden paylaşımda bulunan genç manken, “Telefon numaram sızdırılmış her gün yüzlerce ölüm tehdidi alıyorum. Ailem tehlikede” dedi.


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