Dünyaca ünlü model Bella Hadid tedavi sırasında paylaştı. Lyme hastalığı ile mücadele ediyor

Ünlü model Bella Hadid, tedavi sürecinde çekilen fotoğraflarını yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. Cihazlara bağlandığı anları paylaşan model, hayranlarına içini döktü.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid tedavi sırasında paylaştı. Lyme hastalığı ile mücadele ediyor

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dünya çapında tanınan model Bella Hadid, uzun süredir Lyme hastalığıyla mücadele ediyor. Ünlü model, sosyal medya hesabından tedavi sürecinde çektirdiği fotoğrafları yayınlayarak takipçilerine içine döktü.

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Uzun ve yoğun bir tedavi süreci geçiren Bella Hadid, 59,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından en özel fotoğraflarını yayınlayarak iyi olduğunu söyledi.

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Zorlu süreçte yaşadıklarından bahseden model, paylaşımına şu notu düştü: "Acı çeken küçük ben, kendinden vazgeçmediğim için yetişkin benle gurur duyardı. Tüm tıbbi kayıtlarımı tuttuğu, yanımda olduğu, yanımdan hiç ayrılmadığı, koruduğu, desteklediği ama en önemlisi tüm bunlar boyunca bana inandığı için anneme minnettarım."

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"Hepinize ifade etmek istediğim bir şey var: 1: Ben iyiyim ve endişelenmenize gerek yok. 2: Dünya için hiçbir şeyi değiştirmezdim. Tüm bunları tekrar yaşamak zorunda kalsaydım, buraya gelmek için, şu anda içinde bulunduğum bu ana, hepinizle birlikte, sonunda sağlıklı olmak için, hepsini tekrar yapardım. Beni bugün olduğum kişi yaptı."

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"ELİMDEN GELEN EN POZİTİF FOTOĞRAFLARI SEÇMEYE ÇALIŞTIM"

''İlk defa gerçekten kendim olabiliyorum. Elimden gelen en pozitif resimleri seçmeye çalıştım çünkü bu deneyim ne kadar acı olsa da, sonuç yeni arkadaşlar, yeni vizyonlar ve yeni bir beyinle dolu hayatımın en aydınlatıcı deneyimi oldu."

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Lyme hastalığı, enfekte kenenin insanları ısırması ile ortaya çıkan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Lyme hastalığı genellikle kızarıklık, ateş, baş ağrısı ve yorgunluk ile kendisini belli eder.

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