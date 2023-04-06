6 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Bella Hadid'in zor günleri. Tedavisi olmayan acılar çekiyorum

Bella Hadid'in zor günleri. Tedavisi olmayan acılar çekiyorum

Bella Hadid yıllar önce kaptığı ve keneden kaynaklanan Lyme hastalığı yüzünden zor günler yaşıyor. Bella Hadid, hemen hemen her gün çeşitli acılar yaşadığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 00:31
Takip Et

Model Bella Hadid yaşadığı rahatsızlığa dair paylaşımda bulundu

Bella Hadid'in zor günleri. Tedavisi olmayan acılar çekiyorum
+
Aa
-

Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden sağlık sorunları yaşayan Bella Hadid son günlerde epey acı çekiyor. Tedavisi olmayan acılar çektiğini ifade eden Hadid takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

Geçen yıl kanal tedavisi yaptırdığı ön alt dişlerinden birinin altında bir enfeksiyon oluşan Hadid, dişi ve genel olarak çenesini de etkilemeyen hastalık yüzünde acı çekiyor.

Hadid'in söylediğine göre, enfeksiyon hafif çaplı da olsa yayıldı. 

Hadid, paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz" dedi.

HASTALIĞI 2012 YILINDAN BERİ SÜRÜYOR

Bella Hadid, alt dişinin çekileceğini ve böylece sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine ekledi.

Bella Hadid, iki ay önce de yaptığı bir başka paylaşımda çenesindeki ağrıdan şikayet etmiş ve "Orada, içerilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum" demişti. Hadid, yaşadığı bu sağlık sorununu da 2012'den bu yana mücadele ettiği Lyme hastalığına bağladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
2
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
3
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
5
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
6
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿Seçimi Millet İttifakı kazanırsa bunlar olacak. ABD'li yatırım bankası açıkladı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
﻿Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
﻿Maltepe'de minibüsçülerin meydan savaşı: Sopalarla saldırdılar
﻿Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
﻿Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
﻿Dilenci 3 saatte bin 385 lira toplamış
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
﻿Kadın hastadan 42 kilogram tümör çıkartıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.