Bella Hadid'in zor günleri. Tedavisi olmayan acılar çekiyorum

Lyme hastalığına bağlı komplikasyonlar yüzünden sağlık sorunları yaşayan Bella Hadid son günlerde epey acı çekiyor. Tedavisi olmayan acılar çektiğini ifade eden Hadid takipçilerine tavsiyelerde bulundu.

Geçen yıl kanal tedavisi yaptırdığı ön alt dişlerinden birinin altında bir enfeksiyon oluşan Hadid, dişi ve genel olarak çenesini de etkilemeyen hastalık yüzünde acı çekiyor.

Hadid'in söylediğine göre, enfeksiyon hafif çaplı da olsa yayıldı.

Hadid, paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden sanki bu dişimin çekilmesi gerektiğini hissediyorum. Böylece geri kalanları kurtarabiliriz" dedi.

HASTALIĞI 2012 YILINDAN BERİ SÜRÜYOR

Bella Hadid, alt dişinin çekileceğini ve böylece sorundan kurtulacağını belirtti. Hatta diş doktoruna gitmek için hiç bu kadar heyecan duymadığını sözlerine ekledi.

Bella Hadid, iki ay önce de yaptığı bir başka paylaşımda çenesindeki ağrıdan şikayet etmiş ve "Orada, içerilerde bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum" demişti. Hadid, yaşadığı bu sağlık sorununu da 2012'den bu yana mücadele ettiği Lyme hastalığına bağladı.