Filistin Ulusal Girişim Hareketi Lideri Mustafa Berguti: Uluslararası toplum buna müdahale etmezse korkunç şeyler olabilir

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Lideri Mustafa Berguti, CNN Türk ekranlarında İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yaşanan son olaylara ilişkin önemli açıklamalarda buldu.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Lideri Mustafa Berguti: Uluslararası toplum buna müdahale etmezse korkunç şeyler olabilir

Berguti, "Sıradaki aşama Gazze'deki insanların soykırımı... Karadan saldırı başlatarak Gazze'yi tamamen işgal altına almak ve etnik temizlik yapmak. Eğer uluslararası toplum buna müdahale etmezse korkunç şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Lideri Mustafa Berguti'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Gazze'deki hava saldırıları devam ediyor. Bu yaşanılanlar soykırım olarak nitelendirilebilir. Bu hava saldırıları artıyor, bu bir etnik temizlik. Kabul edilemez.

Burada çok büyük bir insani dram söz konusu. Gazze'yi ölüme terk etmek istiyorlar.

"BİNLERCE KİŞİ ÖLEBİLİR"

Sıradaki aşama Gazze'deki insanların soykırımı... Karadan saldırı başlatarak Gazze'yi tamamen işgal altına almak ve etnik temizlik yapmak. İsrail, Gazze'ye karadan saldırı başlatılabilir, bu çok net.

Eğer uluslararası toplum buna müdahale etmezse korkunç şeyler olabilir. Binlerce kişi ölebilir. Bu bir soykırım. Tüm aileler yok ediliyor. Güvenli bir geçiş yok.

Bunların çoğu çocuk ve kadındı. Binlerce tonluk patlayıcı gönderdiler ve bundan gurur duydular. Bu bir katliam. Aynı zamanda uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor.

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"ULUSLARARASI HUKUKTA SAVAŞ SUÇU SAYILIYOR"

Gazze'de bir tıp operasyonu var. Onlardan şunu duyduk. İsrail 3 hastanenin tahliye edilmesini yoksa bombalanacağını söyledi. Onları ölüme terk ediyor. İnsanlar evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Hastalardan panik çağrıları alıyoruz. Diyaliz makinasına bağlı insanlar var ancak bu çalışmıyor çünkü elektrik yok. Bu Çocukları nasıl hayatta tutabiliriz ki. Cerrahi ekiplerin eksiliği yüzünden tedavi gerçekleştirilemiyor. Uluslararası hukukta savaş suçu sayılıyor bu.

"FİLİSTİN'İ YOK ETMEK İSTİYORLAR"

İsrail yalanları her yere yaymaya başladı. Netanyahu kara medya dediğimiz şeyin uzmanı. Netanyahu'nun ne kadar yalan söylediğini görüyoruz. Tecavüz olduğunu söylediler, bunu kanıtlayamadılar. Medya Netanyahu'nun yalanları yavaş yavaş görülmeye başlandı.

Bu yalanlar nasıl teyit edilmeden yayınlandı anlamıyorum. İsrail hamasın DEAŞ olduğunu söylüyor. Ama bu yalanı nereden çıkarıyorlar anlayamıyorum.

Bunun asıl amacı sadece Hamas'ı değil Filistinlileri de insaniyetten çıkarmak istiyorlar. Öldürülenlerin yüzde 99'u sivil. Tek amaçları intikam. Filistin'i yok etmek istiyorlar.

İSRAİL'İN AMACI NEDİR?

Dikkatli olmamız gerekir. Sadece kuzeyden güneye tahliye etmiyorlar. İnsanları Gazze'den Mısır'a sürüyorlar. Buna Etnik temizlik diyoruz. Gazze'yi İsrail'e ilhak edecekler. Hukuka göre ilhak edemezler.

Eğer Hizbullah çatışmalara katılırsa, ABD de katılacak. İsrail bir savaşa daha hazır mı bilmiyorum. Netanyahu dünyanın en fırsatçı siyasetçi.

Biliyor ki İsrail'deki herhangi bir siyasi hareket onun kaybetmesine neden olacak. Çünkü İsrail istihbaratı ve ordusu başarısız oldu. Ancak İsraillilerin hayatını onun umurunda değil o sadece kendi geleceğini düşünüyor. Çözüm Filistin'in haklarının tanınması.

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