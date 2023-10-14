İmamoğlu ABD’ye gitmekten vazgeçti. Gerekçe Filistin

İmamoğlu, Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nın konuşmacısı olacaktı.

Ödülün sebebi

İmamoğlu, pandemi döneminde başlattığı “Askıda Fatura” projesiyle 2021-2022 yılı #MayorsChallenge Bloomberg Philanthropies Küresel Belediye Başkanları Yarışması’nı kazandı. Bu proje, ihtiyaç sahibi vatandaşların elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesine yardımcı oluyor.

Davetin detayları

İmamoğlu, ödül nedeniyle 18 Ekim’de New York’ta düzenlenecek olan #CityLab2023 toplantısına davet edildi. Toplantıda New York’un eski Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg, Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Mitch Landrieu ve diğer önemli isimler konuşma yapacaktı.

Davetten vazgeçme nedeni

İmamoğlu, daveti eylül başında aldığında dünya konjonktürünün böyle bir toplantıya katılmak için elverişli olduğunu düşündü. Ancak Filistin’deki gelişmeler sonrasında New York’a gitmekten vazgeçti. İmamoğlu, Filistin halkının yaşadığı zulüm ve acılara duyarsız kalmamak için bu kararı aldığını belirtti.