Final tarihi belli olan diziler

Sıkıcı geçen bir yazın ardından başlayan yeni sezonla birlikte evler, şenlik yerine dönmüştü. Peş peşe ekrana gelen diziler, izleyicileri sevindirmişti. Ancak reyting canavarına yenik düşen dizilerle ilgili haberler de yavaş yavaş gelmeye başladı. 1 Ekim’deki ‘Final hazırlığındaki diziler’ başlıklı yazımda bu dizileri tek tek açıklamıştım. Alınan kararlara şaşırmadım. Çünkü günler öncesinden zaten bu senaryonun gerçekleşeceğini yazmıştım.

İlk final haberi, atv’nin Cumartesi akşamları ekrana gelen ‘Kör Nokta’dan geldi. Dizi, 12 Ekim’de 4. bölümüyle final yapacak. İkinci veda haberi ise, Kanal D’de Çarşamba günleri yayınlanan ‘Taş Kağıt Makas’tan geldi. Yapım, 19. bölümüyle 16 Ekim’de son kez izleyici karşısına çıkacak. NOW’ın yeni sezon yapımlarından ‘Kötü Kan’dan da üzücü haber geldi. Dizi, final fragmanı yayınlanmasa da yarın (Cuma) 6. bölümüyle ekrana veda edecek.

Bakalım, sırada final haberi gelecek hangi diziler var? Bekleyip göreceğiz.

‘Chaplin’ yeni sezonu açıyor

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Dünyada ilk kez sahnelenen Charlie Chaplin’in hayatı, birbirinden yetenekli oyuncular ve etkileyici bir prodüksiyonla Türkiye’de tiyatroseverlerle buluşuyor. Özgür Daniel Foster, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy, Çınar Yener’in yer aldığı ‘Chaplin’, kostümleri, dekorları ve hikâyesiyle seyircilere unutulmayacak bir deneyim sunuyor.

Londra’nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika’ya uzanarak Hollywood’un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin’in zengin yaşam öyküsü seyircilerini bekliyor.

Aksel Bonfil’in yazdığı ‘Chaplin’, yeni sezonuyla 14 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne’de seyircilerinin karşısına çıkacak.

Elif Kaya’nın ‘Enfus’u

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Elif Kaya’nın yeni şarkısı ‘Enfus’, Elf Records etiketiyle yayınlandı. Sözü ve müziği Elif Kaya’ya ait şarkının düzenlemesini Kaya, Selim Çaldıran ile birlikte yapmış.

İç dünya ve varoluş temalarını işleyen şarkı, denizin dibine inen bir taş metaforu üzerinden insan ruhunun derinliklerini keşfediyor. Elif Kaya, zengin enstrümantal altyapısıyla dikkat çeken şarkıda dinleyicilerine özgün ve benzersiz bir deneyim sunuyor.

‘Enfus’, hoş bir şarkı olmuş. Dinleyeni bol olsun.