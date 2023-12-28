Finansal dolandırıcılıkla mücadelede yeni tehdit

KPMG Türkiye İnceleme ve Soruşturma Birimi Şirket Ortağı Oytun Önder, bu dolandırıcılık yöntemine karşı alınması gereken tedbirler konusunda hem şirketlere hem de bireylere önemli tavsiyelerde bulundu.

Finansal dolandırıcılık çeşitleri arasında giderek çoğalan bir tehdit unsuru olan gönderimli ödeme dolandırıcılığı (push payment fraud), 2022 senesinde yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin karşısına en çok çıkan dolandırıcılık çeşitlerinden biri oldu.



Dolandırıcıların sıkça kullandığı yöntemler

Dolandırıcıların, kurbanları ikna etmek ve kendi istekleri doğrultusunda parayı göndermelerini sağlamak amacıyla farklı yöntemler kullandığını belirten Önder; oltalama, sahte e-posta adresleri, banka veya işletme gibi görünen telefon aramalarının sıkça kullanıldığını belirtti. Gönderimli ödeme dolandırıcılığının, hedef odaklı veya finans kuruluşlarını kapsayan sistemsel yöntemlerle de gerçekleşebileceğini söyleyen Önder, böyle saldırılar için bireysel düzeyde farkındalığın arttırılmasıyla beraber, işletmelerin ve finans kuruluşlarının alabileceği ek önlemlerin müşteri farkındalığına pozitif yönlü bir fayda yarattığını söyledi.



İŞLETMELERİN VE FİNANSAL KURULUŞLARIN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER

Oytun Önder, gönderimli ödeme dolandırıcılığına karşı kullanılabilecek tedbirler arasında, tüketicilere doğrudan yapılan çağrılar, bankacılık ve diğer sektörlerdeki işlem izleme iyileştirmeleri, risk azaltma ve yönetimi, çalışanların eğitimi ve bu tür dolandırıcılık türlerinde kamuoyu bilincinin daha da artırılmasının bulunduğunu söyledi.

Önder bu dolandırıcılığa yönelik finansal kuruluşların alabileceği tedbirleri ise şu şekilde sıraladı:

Personel eğitimi: Çalışanları, dolandırıcılık ve güvenlik konularında eğitmek, işletmenin genel güvenliğini daha da artırabilir.

Güvenlik yazılımları ve sistemleri: Güvenlik yazılımları ve sistemleri etkin şekilde kullanarak işletme içindeki finansal işlemlerin sağlığını korumak önemlidir.

İki faktörlü kimlik doğrulama: İşletme hesaplarında iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini uygulamak, yetkisiz erişimi azaltabilir ve buradaki güveni artırır

Güvenilir tedarikçi ilişkileri: İşletme işlemleri için güvenilir tedarikçiler seçip işbirliği yapmak, finansal güvenliği artırabilir.

Şüpheli durumların izlenmesi: Hesap aktivitelerini sürekli olarak izlemek, şüpheli durumları erkenden tespit etmeyi sağlar ve tedbirleri faydalı kılar..



KİŞİLERİN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER

Önder bu tür dolandırıcılıklara yönelik bireylerin alması gereken tedbirleri de sıraladı.

Bilinçlenme ve eğitim: Finansal güvenlik konusunda düzenli olarak eğitim almak mühimdir. Dolandırıcılık tekniklerini anlamak ve tanımak, korunmanın en temel adımıdır.

Güçlü şifreler ve kimlik doğrulama: Finansal hesaplar için güçlü şifreler kullanmak ve mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemlerini etkinleştirmek bu dolandırıcılığa karşı alınan önlemlerden biridir.

Şüpheli e-posta ve mesajlara dikkat: Bilinmeyen kaynaklardan gelen e-posta ve mesajlara karşı dikkatli olmak, gönderilen bağlantılara tıklamamak gerekir.

Güvenilir cihaz ve ağ kullanımı: Finansal işlemler, güvenilir cihazlardan ve güvenli ağlarda yapmak tedbirlerden biridir.

Hesap hareketlerini izleme: Banka hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol edip ve şüpheli aktiviteleri hemen bildirmekte önemli tedbirlerdendir.