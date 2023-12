Garanti ve TÜSİAD sürdürülebilir finansın kapılarını araladı

YENİÇAĞ/BÜŞRA KAPAN

Seminerde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın verimli bir şekilde uygulanabilmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi küresel ticaret ve finans piyasalarını da etkileyecek gelişmelere uyum sağlanabilmesi sürecinde sürdürülebilir finans alanındaki gelişmelerine dair bilgiler yer aldı.

Seminere, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, İş Birlikleri, Dijital Bankacılık ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Alemdar, Chapter Zero Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi Fatih Özkadı, Garanti BBVA Kurumsal Mahmut Akten, EBRD Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Kılıç ve TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan katıldı.

Seminere katılan Murat Çağrı Sözer, “Sürdürülebilir finans konusunda kaynakların doğru aktarımı, risklerin yönetimi alanında Chapter Zero, global olarak uzmanlık geliştirme ve bu uzmanlığı Türkiye’de paydaşlarıyla birlikte ortaya koymakta. Sözer, sürdürülebilir finans deyince finansmanın içinde haliyle Garanti BBA, yıllar önce çevresel bir kart çıkarmıştı diyerek, Garanti BBVA’nın son 17 yıldır yapısal olarak çevresel olarak çalıştı8ğını söyledi. Birleşmiş Milletlerin kalkınma hedeflerine baktığımızda, 2030’a kadar her yıl 5-6 trilyon dolarlık yatırım geriyor dedi. Garanti BBVA’nın 2025 yılı sonuna kadar sürdürülebilir finansman hedefi 300 milyar euro. Sözer, hedefler her ne kadar yukarı da olsa o hedefin altında da olsak ileriye doğru gittikçe hızlanan bir durum olduğunu görüyoruz.” dedi.

Murat Çağrı Sözer, Türkiye Garanti BBVA olarak 2023 yılında 120 milyar TL’nin üzerinde sürdürülebilir finansman hacmiyle tamamlıyoruz diyerek, 2025 yılının sonuna kadar ise bu rakamın 400 milyar TL’nin üzerinde olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“TÜSİAD’IN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS ALT GRUBU VAR.”

Sözer, “Garanti BBVA olarak bu alt grubun çalışma başkanı olarak grubu yönetiyoruz. Dedi. Bu başkanlığı yürütürken, paydaşlarıyla beraber bir rapor çıkarıyoruz. Bu rapor, kurumların sürdürülebilir finansmana nasıl erişebileceğine dair net durumlar var bu raporun amacı bu netliği kazandırmayı amaçlıyor.” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

EBRD Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Kılıç, “Yeşil ekonomiye geçiş ve karbonsuz dünya oluşturmakta biz finansal sektör oyunculara büyük görev düşüyor. Finansmanın büyük çoğunluğunu yeşil ekonomiye ve karbonsuzlaşmaya kaydırılma yatırım zorunluluğu var. Dünyada her devlete her kuruma herkese büyük görevler düşüyor. Paris Anlaşmasının 1,5 hedefi var bu hedefler finansala araçların bu hedefi tutturmaya desteklenecek şekilde yapılması lazım. Bizde EBRD olarak bütün finansla kurumlarla beraber çalışarak, bütün çalışma alanlarının tamamı sağlanmasa da buna oyuncular olacak şekilde buradaki sorumluluğumuzun farkındayız. Türkiye üzerinde baktığımıza, Paris Anlaşması’nın taahhütleriyle Avrupa Birliği Yeşil Mutakabatı sonucunda oluşturulan yeni düzenlemelerle Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihracat yapan her bir şirketinin maliyetlerinin artacağı rekabetlerinin azalacağı bir dönem başlıyor.” dedi.

“PARİS ANLAŞMASI İLE UYUMLU OLMAYAN HİÇBİR PROJEYİ KABUL ETMİYORUZ.”

Kılıç, “Biliyorsunuz ki Avrupa artık karbon vergisi alacak ve bu vergi sadece ürünü yaparken değil ürünün lojistik aşamasında da ortaya çıkan karbonu da içine alan bir vergi olarak nitelendiriliyor. ERBD olarak 2020 yılında oluşturduğumuz projeyle Yeşil Ekonomiye geçiş ile ilgili politikamız var. Bu politikayla 2025’ten itibaren her verilen finansmanın yarısını yeşil için kullanacağız” dedi.

“KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞ”

Kılıç bugüne kadar 256 tane projenin 9,5 milyar euro yeşil ekonomi finansmanı yaptık bunlar yenilebilir enerji değil düşük karbonlu dirençli, şirketleri oluşturarak ekonominin bu anlamda hem iklim değişikliğine uyup hem de karbonlu ekonomiye geçişi anlamında destek sağladığını söyledi.

Kılıç ayrıca, bu anlamda kamularımızla çalışmalarımız var çünkü tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil bu yüzden devletin desteğiyle bunu yapıyoruz. Devletlerimizin bu alanda regülasyon yapması gerekiyor ve bunları hemen hayata geçirmek gerektiğini belirtti.

“TÜRKİYE’DE İKLİM KANUNUNU BEKLİYORUZ”

TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan, “Karbon depolama teknolojilerini toprağın nasıl etkileyeceği önemli bir nokta. Toprak ve karbon konuşuyor ama arasındaki uyum ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Yeşil hidrojene gelecek olursak, Yeşil Hidrojenin kendi denklemleri var. Bunun için arazi lazım, yenilebilir taşımanız lazım ve başka hammaddeler yer alıyor. İç karatmak istemiyorum ama bazı yatırımları yapmamız gerekiyor dedi. Murathan, yenilebilir enerji konuştuk ama bu yatırımların 2 katına çıkması gerektiğini söyledi. TSKB olarak 2016 yılında ilk yeşil tahvil ihraç ettik. Yenilikçi ürünleri geliştirmeyi seviyoruz. Bunu tüm sektörlerle iş birliği sağlayarak yapıyoruz. Türkiye’de iklim kanununu bekliyoruz. Bu kanunla beraber bankalar olarak yönümüzü net çiziyor olacak” dedi.