Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), kasımda bir önceki aya göre 8,3 puan artarak 160,8 seviyesine çıktı.

KAYNAK: AA
Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, kasımda bir önceki aya göre 8,3 puan artarak 160,8 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksler FHGE’yi artış yönünde etkiledi. İş durumu ve hizmetlere talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, son 3 ayda hizmetlere talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere talepte artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

GELECEK 3 AYDA İSTİHDAMDA AZALIŞI BİLDİRENLERİN SAYISI ARTTI

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda azalış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9,0 ve 0,1 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise bir önceki aya göre 12,9 puanlık azalış gerçekleşti.

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