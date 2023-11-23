Yürekleri ağıza getiren iniş. Yolcular havaya zıpladı

Brezilya'da iniş yapan uçak büyük tehlike atlattı. Kuyruğu yere sürten uçağı pilot durdurmayı başardı. O anlar ise kameraya yansıdı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Brezilyalı AZUL Brezelian Airlines'a ait yolcu uçağı inişte kuyruk sürttü.

AZUL Airlines’a ait ATR 72-600 tipi yolcu uçağı Brezilya’daki Recife-Guararapes Uluslararası Havaalanına inişte kuyruğunu piste vurdu. O anda uçaktan kıvılcımlar çıktığı görüldü.

Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı olay sonrası uçak tedbir amaçlı bakıma alındı.