Yürekleri ağıza getiren iniş. Yolcular havaya zıpladı

Brezilya'da iniş yapan uçağın kuyruğu yere sürtü, alev çıktı. O anlar görüntülenirken, uçaktakı yolcuların havaya zıpladığı öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yürekleri ağıza getiren iniş. Yolcular havaya zıpladı

Brezilya'da iniş yapan uçak büyük tehlike atlattı. Kuyruğu yere sürten uçağı pilot durdurmayı başardı. O anlar ise kameraya yansıdı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Brezilyalı AZUL Brezelian Airlines'a ait yolcu uçağı inişte kuyruk sürttü.
AZUL Airlines’a ait ATR 72-600 tipi yolcu uçağı Brezilya’daki Recife-Guararapes Uluslararası Havaalanına inişte kuyruğunu piste vurdu. O anda uçaktan kıvılcımlar çıktığı görüldü.
Herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı olay sonrası uçak tedbir amaçlı bakıma alındı.

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