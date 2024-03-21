Resmi Gazete’de yayınlandı. Kısmi ödeme başlıyor. Şartlar belli oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, BES’te kısmi ödeme dönemi için tarih Mart sonundan 1 Temmuz’a çekildi.

Katılımcılar, sitemden çıkmadan konut alımı, evlenme, eğitim, doğal afet gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 50’sini toplu olarak alabilecek. Kısmi ödeme tutarının başvurunun ardından gerçekleşeceği belirtilirken, devlet katkısının oranı ise talebe göre değişecek.

DOĞAL AFET DURUMUNDA SÜRE ŞARTI OLMAYACAK

Karara göre, doğal afet ve eğitim durumlarında kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim durumunda yapılan ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesaplarından kısmen ödeme alarak eğitim masrafları için kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

SÖZLEŞMELER EN AZ 5 YIL YÜRÜRLÜKTE OLMALI

Kısmi ödemeden, sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilecek ve her 5 yılda bir bu imkandan yararlanılabilecek. Diğer taraftan kısmi ödeme başvurusu yapan kişiler, sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

KATILIMCI SAYISI 9 MİLYONA YAKLAŞTI

Şu anda Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 14 Mart 2024 verilerine göre BES toplam fon büyüklüğü 812,3 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 722 milyar 204 milyon lirası katılımcılardan geliyor ve sistemdeki devlet katkısı 94 milyar 556 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 8 milyon 890 bin kişi oldu.

Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) 14 Mart 2024 verileri de EGM tarafından açıklandı. Sistemde katılımcı sayısı 7 milyon 299 bin iken toplam fon büyüklüğü 60,5 milyar lira oldu. Sistemdeki devlet katkısının 3 milyon 728 bin olduğu OKS’de sertifika sayısı ise 10 milyon 804 bin olarak kayıtlara geçti.