Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB tarafından hazırlanan şubat ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

142 kuruluşun yanıtlarıyla hazırlanan Finansal Hizmetler Güven endeksi, şubatta geçen aya göre 10,4 puan artarak 151,2 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına göre, son 3 aydaki iş durumunun FHGE’yi azalış yönünden etkilendiği belirlendi. Son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE’yi artış yönünde etkiledi.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre ise önümüzdeki üç ayda istihdam yönünde artış olacağını bekleyenler hehine seyirin güçlendiği görüldü.

2024 yılı şubat ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri ” ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 11,3 ve 18,2 puanlık artış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" ise bir önceki aya göre 7,2 puanlık azalış gerçekleşti.