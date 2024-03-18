Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüştü. Toplantı tutanağı ortaya çıktı

Dün akşam oynanan Trabzonspor derbisinde yaşananlar ile ilgili bir toplantı gerçekleştiren Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantı tutanağını sosyal medyadan paylaştı.

Olağanüstü Genel Kurul kararı alan sarı-lacivertliler ligden çekilmeyi tartışacaklarını duyurdu.

"18.03.2024 TARİHLİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu’nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;

toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem​: 1- Açılış, 2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi, 3- Saygı Duruşu, 4- İstiklal Marşı, 5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig’den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi, 6- Kapanış."