Yasemin Güveli'nin yeni tarzı sosyal medyayı salladı. Atı okşadı da okşadı

Muhammed Mirza Şeker
Yasemin Güveli'nin yeni tarzı sosyal medyayı salladı. Atı okşadı da okşadı
Yasemin Güveli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video gündem oldu.

Çukurova Belediyesi'nde ortaya koyduğu başarılı performansla eski günlerine dönen Yasemin Güveli'nin güzelliği de dillere destan.

25 yaşındaki yıldız; Eczacıbaşı'ndan olaylı şekilde ayrılmış, Çukurova Belediyesi'nde yeniden zirveye çıkmıştı.

Yasemin Güveli; sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden.

Zaman zaman güzelliğini gözler önüne seren paylaşımlar yapan Yasemin bu kez farklı bir videoyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Bir at çiftliğine giden Yasemin burada bulunan bir atla uzun süre ilgilendi.

Yeni tarzıyla da dikkat çeken Yasemin'in paylaştığı bu video yoğun ilgi gördü.

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