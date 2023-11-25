Fırtına 7 balıkçı teknesini batırdı

İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı, metrelerin boyu 2 metreyi aşarken 7 tekne de battı.

KAYNAK: İHA
Fırtına 7 balıkçı teknesini batırdı

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli’de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına sebebiyle denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aşarken sahil bandının bir bölümü su ile doldu.

Dalgalar tekne ve denizleri adeta dans ettirdi. 7 tekne fırtınaya dayanamayarak batarken vatandaşlar durumdan şikayet etti. Zor durumda olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Şu anda 7 tane tekne battığı biliniyor. Korunaklarımız, mendireklerimiz yok, her fırtınada sorun yaşıyoruz. Geçen fırtınada yine 7 fırtına gitti. Her hafta 7 tekne mi vereceğiz. Vatandaşlarımızın emeklerine yazık. Biran önce mendireklerimizin yapılmasını istiyoruz" dedi.

VALİLİKTEN UYARI

Fırtınaya karşı uyarı yapan Kocaeli Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, pazar günü sabah ilk saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba, doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'de tüm deniz seferleri iptal edildi.

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