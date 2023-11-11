Feribotta ölüm kalım anları. Vatandaşlar evlerinin balkonundan çekti

Çanakkale Boğazı’nda fırtına nedeniyle trafik çift yönlü kapanırken bir arabalı feribotun denizde çırpındığı anlar herkesi korkuttu.

Osmancan Erok KAYNAK: Haber Merkezi
Feribotta ölüm kalım anları. Vatandaşlar evlerinin balkonundan çekti

Meteoroloji'nin dün Çanakkale’de fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Dijital içerik üreticisi Tekin Uğurlu, Doktor Erdal Gürsul çektiği vidoyu paylaştı.

Boğazdaki arabalı feribotun denizdeki ölüm kalım anları herkesi korkuttu.

Feribot denize bir batıp bir çıkıyor hem de yana devrilecek gibi oluyor.

Fırtına çıktığında kıyıya yakın vatandaşlar cep telefonuna sarıldı.

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Uğurlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Dr. Erdal Gürsul, şiddetli rüzgar ve dalgalara karşı mücadele eden feribotu görüntüledi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi.

BUDO seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.

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