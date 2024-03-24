Fitch, İngiltere’nin not görünümünü revize etti

Fitch, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Fitch’ten gelen açıklamada, İngiltere'nin kredi notunun "AA-" olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise "negatif"ten "durağan"a çevrildiği aktarıldı.

Fitch'in Ekim 2022'de ülkenin not görünümünü "negatif" olarak revize etmesinden beri ekonomik politika risklerinin azaldığı vurgulanan açıklamada, kamu borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranının 2025'in sonundan itibaren genel olarak istikrarlı olmasının beklendiği aktarıldı.

Söz konusu açıklamada, yıllık enflasyonun düşük enerji fiyatlarına bağlı olarak gözle görülür şekilde yavaşladığı, fakat çekirdek ve hizmet enflasyonunun nispeten yüksek kalmaya devam ettiği ve bunun da kısmen hala sıkı olan iş gücü piyasasının yansıması olduğu belirtildi.