Küresel piyasalardan merkez bankaları haftasını rekor

Küresel piyasalar merkez bankalarının faiz haftasını kârla kapattı. Dünya genelinde merkez bankalarının faiz kararları ekonomi gündeminin en önemli maddesi oldu. Bazı merkez bankaları politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakırken, bazılarındansa "sürpriz" kararlar geldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştimedi. Son 23 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.Fed, yılın geri kalan bölümünde 3 faiz idirimi yapabileceğini yönelik tahminler piyasalarda risk ihtiyacını destekledi.

Faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faizinin zirvede olduğu işaret etti.

Bu gelişmelerin ardından New York borsasında haftalık bazda rekor kapanışa imza attı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yaklaşık 8 baz puan gerileyerek haftayı yüzde 4,20'den tamamladı.

Bu arada Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayıs toplantısında yüzde 13, haziran toplantısında ise yüzde 75 olar fiyatlandı.

PETROL

Hem İsrail-Filistin savaşı hem de Ukrayna-Rusya savaşı petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ukrayna Rusya arasında yaşananlar Brent Petrolün 87 dolara kadar tırmanmasına neden oldu. Bu fiyat Ekim 2023'ten sonra görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

NEW YORK BORSASI'NDAN REKOR

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve beklentilerden güçlü gelen ülke enflasyonuna karşın Fed'in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini korumasıyla artan risk iştahı, ABD pay piyasalarında etkili oldu.

New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 2,9 artışla 16.429 puandan haftayı kapatattı. S&P 500 endeksi yüzde 2,3 yükselişle 5.234 puana ve Dow Jones endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 39.476 puana çıktı.

DAX 40 ENDEKSİNDEN TARİHİ KAPANIŞ

Almanya'da DAX 40 endeksi bu haftayı tarihinin en yüksek haftalık kapanışına imza atti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi son bir yılın ve İtalya'da MIB 30 endeksi de Mayıs 2008'den bu yana en iyi haftalık kapanış seviyesini kaydetti.

ECB'DEN FAİZ İNDİRİMİ İÇİN MESAJ

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin muhtemelen Haziran 2024'te ilk faiz indirimine karar vermek için yeterli güvenceye sahip olacağını aktararak, "İlk faiz indiriminden sonra faizlerin izleyeceği yolu önceden taahhüt edemiyoruz." dedi.

Japonya 17 yıl aradan sonra negatif faiz politikasından vazgeçti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi bu kararın ardından haftayı rekorla kapattı.

Banka, kısa vadeli faiz oranlarının yüzde eksi 0,1'den yüzde 0 ila yüzde 0,1 aralığına yükseltirken, 10 yıllık Japon devlet tahvillerine ilişkin getiri eğrisi kontrolünü de sona erdirdi.

TCMB'DEN SÜRPRİZ FAİZ ARTIRIM KARARI

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,20 değer kazancıyla 9.111,50 puandan tamamlarken, bu yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 500 baz puanlık faiz artırımının ardından bankacılık sektörlerindeki alışlar etkili oldu.