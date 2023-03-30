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Fitch'ten Türk Bankalarına kredi uyarısı. Araştırma raporu yayımlandı

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch’in 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin Türk bankaları üzerinde yaratacağı etkiye yönelik olarak yayımladığı araştırma raporunda sorunlu kredilerinde artış görüleceği belirtildi…

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:55
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Fitch Ratings'ten Türk Bankaları'na kredi uyarısı

Fitch'ten Türk Bankalarına kredi uyarısı. Araştırma raporu yayımlandı
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Fitch Ratings, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin Türk banklarına yönelik olası etkilerine dair bir rapor yayımladı.

TÜRK BANKALARI'NA KREDİ UYARISI

Yayımlanan raporda depremin etkisiyle sorunlu kredilerde bir artış meydana gelebileceği, ancak meydana gelen artışın bankaların kredi notları üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağı belirtildi.

Zaten düşük not seviyeleri göz önüne alındığında, çoğu bankanın kredi notlarının etkilenme olasılığının düşük olduğunu vurgulayan Fitch, raporda "Etki, şu anda bankaya, borçlu türüne ve yere bağlı olarak 6 aya kadar süren düzenleyici kredi erteleme sürelerinin sona ermesinden sonra daha görünür hale gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Fitch, depremin ekonomi üzerine yaratacağı tahmini ise iki aşamalı olarak yorumladı. Kuruluş, hükümet harcamalarının artmasıyla birlikte 2023 yılının 3. çeyreğinde ekonomide bir toparlanma yaşanabileceğini ifade ederken bir yandan da depremin yarattığı yıkıcı etkinin 2023 yılının ilk çeyreğinde büyümeyi baskılayabileceği yorumunda bulundu.

Fitch, depremden etkilenen bölgelerin, 2022 sonunda bankacılık sektörünün genel kredi riskinin yaklaşık yüzde 9'unu oluşturduğunu tahmin ediyor.

Fitch'e göre, bankaların aktif kalitesi, depremlerin daha geniş ekonomik yansımalarıyla da kötüleşecek, bununla birlikte, varlık kalitesi üzerindeki baskı, bireylere ve işletmelere yönelik devlet desteği ile hafifleyebilir.

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