Ünlü bankadan döviz bürosuna koşturacak dolar tahmini

Seçime sayılı günler kala tahminler de ardı ardına geliyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Bank of America Securities Türkiye'de seçimleri kim kazanırsa kazansın dolarda yüzde 15-25 düzeyinde bir yükseliş olacağını öne sürdü.

BofA Securities ekonomist ve stratejistlerine göre tüm göstergelerin Türkiye ekonomisinden yeniden dengelenme ihtiyacına işaret ettiğini, bunun da finansal koşullarda sıkılaşma, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk lirasında yüzde 15-25 arası bir değer kaybı ile sağlanabileceğine dair analizde bulundu.

ADİL DEĞER 24

Zümrüt İmamoğlu, Merveille Paja, David Hauner ve Mikhail Liluashvili imzalı ve 30 Mart tarihli kurum raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlar ile kıyaslandığı banka modelinin dolar/TL'nin adil değerini 24 seviyesi olarak gösterdiği belirtildi.

Raporda, "Bu, dolar/TL’nin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini gösteriyor çünkü para birimleri sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem görürler" ifadeleri kullanıldı.

SEÇİMİ KİM KAZANIRSA KAZANSIN DOLAR BU SEVİYEYE GELECEK

Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

"Türk lirasının olması gerekenden daha değerli olması nedeniyle döviz kuru beklentilerimizi opsiyonlar yerine forwardlar üzerinden ifade etmeyi tercih ediyoruz. Ortodoks politikalara dönülürse ve politika faizi yüzde 50’ye çıkarsa, 10 yıllık tahvil getirisinin, bizim hesapladığımız adil değeri olan yüzde 28’i aşarak, yüzde 29-30’da tepe yapacağını düşünüyoruz. Seçimi kim kazanırsa kazansın ekonomide dengelenme için dolar/TL’de yüzde 15-25 artış gerektiğini tahmin ediyoruz."