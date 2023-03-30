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Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir haftada büyük düşüş. Arapların desteği de yetmedi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinde Suudilerden gelen desteğe rağmen bir haftada büyük düşüş yaşandı. Rezervler 2 Milyar 193 milyon dolar geriledi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:24
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Arapların desteği de yetmedi. TCMB'nin rezervlerinde bir haftada büyük düşüş

Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir haftada büyük düşüş. Arapların desteği de yetmedi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Geçen hafta Suudilerden gelen dolarlarla birlikte yükselen rezervlerde bu hafta düşüş yaşandı. 

Buna göre, 24 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 592 milyon dolar azalışla 71 milyar 336 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mart'ta 73 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 399 milyon dolar artarak 52 milyar 959 milyon dolardan 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 193 milyon dolar azalışla 126 milyar 887 milyon dolardan 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta Arap dopingiyle birlikte Merkez Bankası'nın dolar rezervlerinin yönü bir anda yukarı çevrilmişti. Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri Suudi Arabistan mevduatının da desteğiyle geçen hafta 6,5 milyar dolar artışla 126,5 milyar dolar oldu. Ancak bu uzun sürmedi, sadece bir hafta sonra kayıp yaşandı. (AA)

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