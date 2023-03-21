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Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı

Uluslararası Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'in araştırma birimi ons altının 2023 yılı fiyatını yükseltti. Hem de 100 dolar seviyesinde. Altının 1850 dolardan seviyesinden 1950 dolar seviyesine yükseliceği ileri sürüldü.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:58
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Fitch'ten ons altın tahmini. '1950 dolar olur' dendi

Fitch'ten ons altın tahmini. Bakın kaç dolara çıkarıldı
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Fitch'in araştırma birimi olan Fitch Solutions, bankacılık sektöründeki kargaşanın ortaya çıkardığı resesyon korkularının yatırımcıların güvenli limanlara yönelişini hızlandırdığını belirterek 2023 için altın fiyatı tahminini yükseltti.

2023 için altın fiyatı tahminini 1850 dolar seviyesinden 1950 dolar seviyesine çıkaran Fitch Solutions, "Global finansal istikrarsızlığın artmasının altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolar seviyesine yönlendirmesinin büyük olasılık olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte 2075 dolar civarında ciddi direnç var. ABD dolarının güçlü olmaya devam ediyor. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmalarının bulaşıcı etkilerinin sınırlı olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Fitch Solutions, küresel GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 3,1'den yüzde 2,1'e gerileyeceği beklentilerinin altına destek vereceğini de öngördü.

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