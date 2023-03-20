Altın çoştu rekor üstüne rekor kırıyor

Credit Suisse hisselerinde dün yaşanan yükselişin ardından bugün yeniden başlayan satış dalgası, küresel piyasalarda bankacılık krizi endişelerini yeniden alevlendirerek altın fiyatlarının yükselişe geçmesini sağladı.

Credit Suisse'in varlıklarından büyük çıkışların sürmesi sebebiyle, kredi temerrüt swapları yükselişini hızlandırdı. Kredi temerrüt swaplarındaki bu yükselişin etkisiyle ise bankanın hisseleri cuma günü yüzde 10'u aşan değer kaybı yaşadı. İşte bu düşüşün ardından küresel piyasalarla birlikte, Kapalı Çarşı'da da hareketlilik yaşanmaya başladı.

Buna göre Kapalı Çarşı'da gram altın fiyatı yüzde 0,92 artışla 1201,80 TL'ye çıktı. Bu çıkış bugün de sürdü. Gram altının fiyatı 1226 lirayı gördü.

Kapalı Çarşı'da çeyrek altın 2034 liradan, yarım altın 4069 liradan Cumhuriyet Altını ise 8107 liradan fiyatlanıyor.

GÖZLER FED KARARINA ÇEVRİLDİ

Analistlere göre, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonla mücadele için faizleri daha önce işaret ettiği şekilde 50 baz puan artırdı.

Sistemik önem taşıyan küresel ölçekli bankalar arasında yer alan İsviçreli Credit Suisse'in yatırımcıların kaygılarını gidermek için merkez bankasından 54 milyar dolar acil yardım alması risk iştahını yükseltti.

JPMorgan Chase'in de aralarında bulunduğu 11 ABD bankasının First Republic Bank'a 30 milyar dolar mevduat koyması da bankacılık krizi kaygılarını hafifleterek risk iştahını destekledi. Birkaç günde yüzde 70'in üzerinde değer yitiren bankanın hisseleri yüzde 10 yükseldi.

Altının ons fiyatında önce sabah saatlerinde yüzde 0.7'lik düşüş yaşandı. Ons fiyatı 1.974 dolara gerilemesinin ardından ise yönünü yukarı çevirdi. TSİ 10.40 itibarı ile günlük yüzde 1 değer kazanarak 2.009 dolara çıktı.