Fiyat Egea'dan ucun Toyota. 201 bin TL birden indi

Birçok sıfır araç bakan vatandaşlar hem görünümü hem de fiyat aralığı nedeni ile Fiat'ın Egea modelini incelemeye alıyor. Hem göze hem cebe hitap eden Fiat Egea en çok tercih edilen araçlar arasında bulunuyor.

Ancak Toyota'nın Mart 2024 listesine bakıldığında yenilenen Corolla ve Yaris model otomobillerin bazı Fiat Egea Easy donanım versiyonlarından daha uygun fiyatla satıldığı görüldü. Toyota diğer yandan C-HR Hybrid SUV modelinde çeşitli indirimler de yaptı.

TOYOTA'DAN FİAT EGEA'DAN BİLE UCUZ SIFIR OTOMOBİL

Toyota'nın fiyat listesi incelendiğinde, 2024 model yılı Yenilenen Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyon otomobilin kampanya dahilinde 1.199.000'den satışa sunulduğu görüldü. Aynı zamanda 2023 model yılı 1.5 Dream Multidrive S versiyon Yaris'lar da kampanyada 1.066.000 TL ile yerini aldı.

Fiat'ın en uygun Egea modeli ise, Easy ise donanım olarak ön plana çıktı. 2024 model yılı Fiat Egea Easy donanım 1.6 M.Jet 130 HP DCT versiyon otomobili, kampanya dahilinde 1.275.900 TL'den satışa çıktı. Listeleri karşılaştıranlar ise Toyota'nın bazı modellerinin Fiat Egea'dan bile daha ucuza sunulduğunu görerek şaşırdı.

TOYOTA YENİLENEN COROLLA 2024 MODEL FİYATLARI

Versiyon: 1.5 Vision Plus Multidrive Satış Fiyat: 1.253.500 lira

Kampanyalı Fiyat: 1.199.000 lira

Versiyon: 1.5 Dream Multidrive Satış fiyatı: 1.334.500 lira

Kampanyalı Fiyat: 1.272.500 lira.

Versiyon: 1.5 Dream X-Pack Multidrive Satış fiyatı 1.416.000 lira

Kampanyalı Fiyatı: 1.347.500 lira.

Versiyon: 1.5 Flame X-Pack Multidrive Satış fiyatı 1.501.500 lira

Kampanyalı Fiyat: 1.439.000 lira.

Versiyon: 1.5 Passion X-Pack Multidrive Satış fiyatı 1.622.500 lira

Kampanyalı Fiyatı: 1.539.500 lira

TOYOTA YARİS 2023 MODEL FİYATLARI

Versiyon: 1.5 Dream Multidrive Satış Fiyat: 1.176.700 lira.

Kampanyalı Fiyat: 1.066.000 lira.

Versiyon: 1.5 Dream X-Pack Multidrive Satış Fiyat: 1.240.000 lira

Kampanyalı Fiyatı: 1.136.500 lira

Versiyon: 1.5 Flame Multidrive Satış. Fiyat: 1.260.000 lira.

Kampanyalı Fiyatı: 1.157.500 lira

Versiyon: 1.5 Flame X-Pack Multidrive Satış fiyatı 1.310.000 lira.

Kampanyalı Fiyat: 1.208.500 lira.

TOYOTA C-HR HYBRİD 2024 MODEL FİYATLARI

C-HR Hybrid modelinin fiyat listesi incelendiğinde, 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyonda 201.000 lira indirim olduğu görüldü. Diğer indirimler ise, 195.000 lira ve 190.000 lira. İşte söz konusu fiyat listesi;

Versiyon: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyat: 1.800.000 lira.

Kampanyalı Fiyat: 1.599.000 lira.

Versiyon: 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT. Satış Fiyatı: 1.980.000 lira.

Kampanyalı Fiyatı: 1.785.000 lira

Versiyon: 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT. Fiyat: 2.080.000 lira.

Kampanyalı Fiyat: 1.890.000 lira

FİAT EGEA SEDAN EASY DONANIM 2024 MODEL FİYATLARI

Versiyon: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman: Manuel. Yakıt: Benzinli. Fiyat: 977.900 lira.

Kampanyalı Fiyat: 939.900 lira.

Versiyon: 1.3 M.Jet 95 HP. Şanzıman: Manuel. Yakıt: Dizel. Fiyat: 1.155.900 lira.

Kampanyalı Fiyat: 1.113.900 lira.

Versiyon: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Dizel. Fiyat: 1.323.900 lira.

Kampanyalı Fiyat: 1.275.900 lira.

Versiyon: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman: Otomatik. Yakıt: Elektrikli-Benzinli. Fiyat: 1.417.900 lira.

Kampanyalı Fiyat: 1.407.900 lira.