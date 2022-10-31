İlan sitelerinde TOGG fırsatçılığı: Fiyatı belli olmadan ilanlar patladı

OdaTV'den Uğur Can Biçer'in haberine göre; TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı.



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, TOGG ön siparişlerinin şubat ayında alınacağını ve fiyatların da ön satış ile birlikte şubat ayında açıklanacağını söyledi.



Buna rağmen ikinci el araç satışı yapılan ilan sitelerinde vatandaşlar harekete geçti.



Sahibinden.com'da konuyla ilgili tam 12 sayfa başlık açıldı.



Vatandaşlar, "TOGG alacağım için satılık" diyerek araçlarını satışa çıkardı.



