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İlan sitelerinde TOGG fırsatçılığı: Fiyatı belli olmadan ilanlar patladı

Daha fiyatı belli olmayan TOGG için vatandaşlar, ikinci el sitelerinde "Togg alacağım için satılık" ilanları açtı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:25
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Fiyatı belli olmadan ilanlar patladı: İlan sitelerinde TOGG fırsatçılığı

İlan sitelerinde TOGG fırsatçılığı: Fiyatı belli olmadan ilanlar patladı
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OdaTV'den Uğur Can Biçer'in haberine göre; TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, TOGG ön siparişlerinin şubat ayında alınacağını ve fiyatların da ön satış ile birlikte şubat ayında açıklanacağını söyledi.

Buna rağmen ikinci el araç satışı yapılan ilan sitelerinde vatandaşlar harekete geçti.

Sahibinden.com'da konuyla ilgili tam 12 sayfa başlık açıldı.

Vatandaşlar, "TOGG alacağım için satılık" diyerek araçlarını satışa çıkardı.

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aeg
31.10.2022 12:41
Yerli ve Milli olan her şeyi babalarının malıymış gibi sattılar.Bütün parça ve tasarımı yabancı olup sadece Yurdumuzda birleştirip satmak ne kadar milli ve yerli oluyor.  
 
M. T
31.10.2022 12:32
Daha fiyatı belli değil . Yüz bine araba satıp bir milyona nasıl alacak acaba?  
 
Kaza yapsa yedek parça ve servis hizmetleri yok garantisi belli değil
31.10.2022 12:32
Ne fiyatları belli ne servisi var ne şarj istasyonu belli sırf gösteriş olsun algı olsun diye ilan açmışlar  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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