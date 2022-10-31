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  • Şahan Gökbakar'ın verdiği cevap gündem oldu! Takipçisi 'Togg için ne düşünüyorsun abim' diye sordu

Şahan Gökbakar'ın verdiği cevap gündem oldu! Takipçisi 'Togg için ne düşünüyorsun abim' diye sordu

Oyuncu Şahan Gökbakar, yerli otomobil TOGG'un banttan inişinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Gökbakar yerli otomobil için "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:39
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Takipçisinin Togg için ne düşünüyorsun abim sorusuna ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan yerli otomobil Togg'la ilgili dikkat çeken yanıt

Şahan Gökbakar'ın verdiği cevap gündem oldu! Takipçisi 'Togg için ne düşünüyorsun abim' diye sordu
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Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seri üretim aracından inen ilk otomobili kullandı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, fiyat bilgisinin de şubat ayında açıklanacağını duyurdu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi. C-SUV'un banttan indirilmesinin yanı sıra C-Sedan ve C-X Coupé cihazlarına yönelik çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

Yerli otomobil Togg ile ilgili iş ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü isimden de peş peşe açıklamalar geldi.

“ÜLKEMİZİN İNSANININ EMEK VERDİĞİ VE ÜRETTİĞİ HER ŞEYLE GURUR DUYDUĞUM GİBİ”

Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım geldi.

Gökbakar bir takipçisinin “TOGG için ne düşünüyorsun abimm” sorusuna "Gurur duyuyorum. Ülkemizin insanının emek verdiği ve ürettiği her şeyle gurur duyduğum gibi. Satışa başlansın, kullanayım, sürüş deneyimini de yazarım isteyen olursa" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN YERLİ OLMASINA GEREK YOK"

Gökbakar sözlerine şu şekilde devam etti; Ha şunu da ekleyeyim, dünyaca ünlü otomotiv şirketi Volvo'yu Çinliler kaça aldı? 1.8milyar dolara...Yani son 2-3 yılda sırf dolar kurunu tutabilmek için harcanan merkez bankası rezervinin,hepimizin parasının yüzde biri kadar. Bu da işin başka bir boyutu. Bilmem anlatabildim mi? Togg güzel bir proje. Hem çağı zamanında yakalamak hem de çevreci olması açısından çok iyi. Bence Togg'un tamamen yerli üretim olmasına gerek de yok. Fındık değil ki bu %100 yerli üretim olsun. Teknoloji artık tüm dünyadan toplanıyor. Yeterki geliştirelim, büyütelim...

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (Togg), Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding’in yüzde 19’ar, Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin (TOBB) yüzde 5 ortaklığı bulunuyor.

Devlet destekli özel sektör girişimi Togg, tasarladığı otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verilmişti.

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Yeter
31.10.2022 15:46
Satmak için değil gösteri için çıkardıkları belli. Arabanin torpidosu boyunca yer alan devasa ekran her yerinde kamera bunların hepsi yüksek maliyet demek ve yüksek satış fiyatı demek. Kim alabilecek  
 
Hamit Seki
31.10.2022 15:41
Satın alırken İnşallah ÖTV si, İthalat vergisi gibi, yabancı otomobillerinki gibi olmaz da 500 bin lirayla anahtar teslimi alabilelim. Hayaldi gerçek olsun.  
 
lafazan
31.10.2022 15:16
Çalmadan çırpmadan 'Helal' kazanana ne diyeceksin ..Yolu açık olsun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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