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İlk kez görüntülendi! İşte TOGG'un anahtarı

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un anahtar tasarımı da ortaya çıktı. Tek tek ortaya çıkan teknik özellikleriyle de adından söz ettiren TOGG'un anahtar tasarımı da ilk kez görüntülendi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:51
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TOGG'un anahtarı ilk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi! İşte TOGG'un anahtarı
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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan Teknoloji Kampüsü'nü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açtı. Törende, ilk akıllı cihaz C SUV, 1.300 çalışanların alkışları arasında seri üretim bandından indi. O günden bu yana tek tek ortaya çıkan teknik özellikleriyle de adından söz ettiren TOGG'un anahtar tasarımı da ilk kez görüntülendi.

Türkiye’nin otomobili TOGG'un anahtar tasarımı da ortaya çıktı. Tüm tasarımının Tükiye'ye ait olduğu yerli elektrikli otomobilin teknolojisi ile de dikkatleri üzerine çekiyor...

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG'un tanıtıldığı törende aracın anahtarını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kullanarak banttan indirdiği Anadolu rengi TOGG’un önümüzdeki süreçte Saray'da sergilenmesi bekleniyor.


İşte TOGG'un anahtarı:


Gri renkte bir tasarıma sahip olan anahtarın fotoğrafları da büyük ses getirdi.

 

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