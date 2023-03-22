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Yiğit muhtaç oldu kuru soğana. Fiyatını görenler yanına yaklaşamıyor

Yiğit muhtaç oldu kuru soğana. Türküydü gerçek oldu. 20 liraya kuru soğan. Artık taneyle alınacak.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:48
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Fiyatını görenler yanına yaklaşamıyor. Yiğit muhtaç oldu kuru soğana

Yiğit muhtaç oldu kuru soğana. Fiyatını görenler yanına yaklaşamıyor
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Yemeklerin vazgeçilmezi kuru soğan...Ramazan öncesi çarşıda pazarda kuru soğana bakanların gözleri faltaşı gibi açılıyor. Çünkü 20 liraya kadar yükselen kuru soğanın fiyatını görenler dönüp bir daha bakıyor. Bu durumu gören vatandaşların söyledikleri ise bir türkü oluyor: "Yiğit muhtaç oldu kuru soğana". 20 liraya çıkan kuru soğanı görenlerin gözleri yaşardı. 

TÜİK verilerine göre yıllık resmi enflasyon oranı Şubat 2023 tarihinde %55,18 olarak hesaplandı. 

Fotoğraf ve haber Milli Gazete'den. Kilo fiyatı 20 Türk Lirası (TL) olan soğanı vatandaş tane ile almaya başladı.

Ocak 2023 itibariyle, net asgari ücretin 8.506,80 TL olduğu AKP yönetimindeki ülkemizde, Mart 2023 itibariyle asgari ücretle 425 kilogram kuru soğan alınabiliyor.

TÜİK verilerine göre yıllık resmi enflasyon oranı Şubat 2023 tarihinde %55,18 olarak hesaplandı. Çarşı pazar TÜİK rakamlarını dinlemiyor. Kilo fiyatı 20 Türk Lirası (TL) olan soğanı vatandaş kilo ile alamamaya başladı. Neredeyse taneyle alacak. 

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