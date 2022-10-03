Fiyatları fırladı. Altın, dolar, euro yerine ona yatırım yapmadığınıza pişman olacaksınız

Tüketici fiyatlarındaki yıllık kartış TÜİK'e göre yüzde 83,45, ENAG'a göre ise yüzde 186,27 oldu. Durmaksızın yükselen enflasyonun etkisiyle hız kesmeyen zam yağmurunda vatandaş temel tüketim giderlerini dahi karşılamakta zorlanır hale geldi. 2 aydır büyük fiyat artışı görülen yumurtaya gelen yeni zam dudak uçuklattı. Türkiye'de 24 yılın rekorunu kıran enflasyondan nasibini alan yumurta, yumurtanın tanesi 2 lira 53 kuruşa çıkarken 30'lu kolinin fiyatı ise 100 liraya dayandı.

Geçen sene sadece 0,61 kuruş olan yumurtanın tane fiyatı Ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu. Yine geçen sene 18 TL'ye alınan 30'lu koli yumurtanın fiyatı 100 liraya dayanarak 76 TL oldu.

Ağustos ayında 58 lira olan yumurtanın kolisi iki ayda yüzde 30 zamlandı. Temmuz 2021'de tanesi 0,60 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL'ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.

Protein deposu yumurta özellikle son dönemde fiyatı ile gündemde. Son açıklanan verilere göre enflasyondaki yıllık artış yüzde 80 olurken, en büyük payı da gıda fiyatları alıyor. TÜİK’e göre gıda ve alkolsüz içeceklerde artış bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,10 oldu. Türk-İş araştırmasına göre ise gıdada enflasyon son 12 ayda yüzde 130'u aştı. Yumurta, fiyatı en çok artan gıda maddelerinden biri.

BİR AYDA 15 LİRA ZAM GELDİ

Yem, enerji, ambalaj, nakliye maliyetleri arttıkça geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde yüzden fazla zamlanan yumurta fiyatları son 2,5 aydır ise tutulamıyor. 30’lu orta boy beyaz yumurtanın toptan fiyatı 52,5 lirayken, büyük beyazlar 55 lira, ve daha büyükleri ise 60 liranın üzerinde. Marketlerde ise rakamlar daha da katlanıyor. Bir ay öncesine kadar 30'lu yumurta 58 lirayken şu an marketlerde fiyat 73 lirayı aştı. Fiyatlardaki artış sonrası vatandaş 30’lu yumurta alamayınca marketlerin bulduğu yöntem ise şaşırttı. 30’lu paket yumurtaları küçülten marketler artık 20’li yumurta satmaya başladı.

ORGANİK YUMURTANIN TANESİ 5 LİRA

Organik yumurtanın ise tanesi 5 liraya dayanmış durumda. Ancak bu durum yumurtada organiklik tartışmasını da yeniden gündeme getirdi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan yumurta toptancıları, “Üreticiler 2019 yılından bu yana krizdeydi. Ancak inorganik bir yumurta yok. Ankara’nın çevre ilçelerindeki tavuk miktarı 6,5 – 7 milyon civarında. Siz bunların hepsini doğaya salıp da gezdiremezsiniz” dedi.

TÜİK verilerine göre tavuk yumurtası üretimi Temmuz’da yüzde 3,5, Ocak-Temmuz arasında ise yüzde 0,6 arttı. Bir önceki ay 1 milyar 528 milyon 58 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Temmuz ayında yüzde 2,7 artarak 1 milyar 569 milyon 130 bin adet oldu. Ancak buna karşılık kesilen tavuk sayısı Temmuz’da yüzde 14,9, yılın ilk yedi ayında ise bir önceki döneme kıyasla yüzde 13,1 arttı.

Diğer yandan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tarımsal girdi fiyat endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 133,4 arttı. Aylık artış miktarı yüzde 1,31 oldu. Hayvan yemindeki fiyat artışı yıllık bazda yüzde 145 arttı. Yıllık artışın en yüksek olduğu bir başka kalem ise enerji maliyetleri oldu. Verilere göre enerji maliyetleri de yüzde 200’ü aştı.

MALİYET ARTINCA ÜRETİCİ TAVUKLARINI KESMEK ZORUNDA KALDI

Ancak maliyetler artınca üreticiler tavuklarını kesmek zorunda kaldı. Konuya ilişkin konuşan üreticiler, arzın talebi karşılamadığını, fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.