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Kolaya okkalı zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği başkanı Erol Dündar, kola zammı için tarih verdi. İşte zamlı kola fiyatları

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 19:00
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Artık onu da eskisi gibi içemeyeceksiniz. Kolaya okkalı zam

Kolaya okkalı zam
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Türkiye'de a'dan z'ye gelen zamlar vatandaşı dar boğaza sokmaya devam ediyor. Son olarak büyük bir zam da kolaya geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği başkanı Erol Dündar, kolaya zam geleceğini belirtti.

Getirilen büyük ölçekli zamlar ile ilgili paylaşım yapan Dündar zam için tarih de verdi. Dündar tarafından yapılmış olan paylaşım kapsamında zamlı fiyatlara 11 Ekim 2022 tarihi itibarıyla geçiş yapılacağı belirtildi.

Erol Dündar'ın Twitter hesabındaki paylaşımına göre kola fiyatları şu şekilde olacak:

ZAMLI KOLA FİYATLARI

2,5 litre Coca Cola 25 TL

2 litre Coca Cola 22 TL

1,5 litre Coca Cola 19 TL

1 litre Coca Cola 15 TL

1 litre Schwepps 20 TL

Bu rakamların belirtildiği üzere 11 Ekim itibarıyla geçerli olacağı iddia edildi.

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