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Selçuk Geçer'den olay yaratacak dolar iddiası

Kendine has üslubuyla yaptığı ekonomi yorumları olay olan ve AKP iktidarını en sert şekilde eleştiren ekonomist ve analistlerin arasında yer alan Selçuk Geçer dolar kuru için çılgın bir tahminde bulundu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 13:41
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Ünlü ekonomist 1 saatte doların göreceği rakamı ''Hazırlıklı olun'' diyerek açıkladı. Selçuk Geçer'den olay yaratacak dolar iddiası.

Selçuk Geçer'den olay yaratacak dolar iddiası
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Milli Gazete'nin haberine göre, ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Aralık ayında doların 10 TL'ye düşüp 6 ay içerisinde tekrar 18 Türk Lirası'na yükselmesini değerlendiren Geçer, korkutan bir yorumda da bulundu.
 Tecrübeli ekonomist, şu ifadeleri kullandı:

"Dolarda 19 liraya hazır olun. Dolardaki ilk hedef 19 lira olacak. Bu seviyeye önümüzdeki günlerde gelirsek şaşırmayın. Dolar 27 Aralık'ta 12 liraya geldi. Ama bu artık olmayacak. Merkez Bankası o dönem 20- 30 milyar dolarlık bir para harcamıştı. Bu maceranın toplam süreci 5 ay. 5 ay içerisinden 12 liradan tekrar 18.50 liraya çıktı."

Selçuk Geçer'in dolara dair son sözleri ise bomba etkisi yarattı. Geçer açıklamasında, "1-2 saatlik olay. 1 saatte dolar 30 lirayı görebilir. Hazırlıklı olun. Dolar borcu olanları ve elinde dolar olanları uyarıyorum. Elinizdekilerden olmayın. İlerde çok pişman olursunuz" diye konuştu.

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Necati Özçalık.
5.10.2022 16:51
Kirayı ödedikte Dolar kaldı.  
 
Karakartal
5.10.2022 16:40
Yok 50 ₺  
 
Fatih Kaptan
5.10.2022 16:16
Millete panik yaptırıp dolar aldırıyorlar ve bu nedenle dolar sıkışıklığı yaratıp doların yülselmesini sağlıyorlar. Bu yorum yapanlar Türkiye'de ikamet etmiyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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