Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Şaşkınlık yaratan imza

Brezilya'nın Corintihans takımının başından ailevi sorunlarını öne sürerek ayrılan Pereira, şaşırtan bir kararla yine Brezilya'da kaldı.
Pereira, bu kez de Flamengo ile anlaştı.
Flamengo, Pereira ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Pereira Corintihans'ın başında Flamengo ile Brezilya Kupası finalinde karşılaşmış, penaltılarla kaybetmişti.
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