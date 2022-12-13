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Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Şaşkınlık yaratan imza

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni takımına imzayı attı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 19:15
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Şaşkınlık yaratan imza. Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Şaşkınlık yaratan imza
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Brezilya'nın Corintihans takımının başından ailevi sorunlarını öne sürerek ayrılan Pereira, şaşırtan bir kararla yine Brezilya'da kaldı.

Pereira, bu kez de Flamengo ile anlaştı.

Flamengo, Pereira ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

Pereira Corintihans'ın başında Flamengo ile Brezilya Kupası finalinde karşılaşmış, penaltılarla kaybetmişti.

 

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