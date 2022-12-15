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Vitor Pereira Brezilya'yı karıştırdı. Sert suçlamalar 'Hangi karaktere sahip yalancı'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira Brezilya'yı karıştırdı. Pereire ülkenin iki büyük kulübünü karşı karşıya getirdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 20:20
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Sert suçlamalar 'Hangi karaktere sahip yalancı' Vitor Pereira Brezilya'yı karıştırdı

Vitor Pereira Brezilya'yı karıştırdı. Sert suçlamalar 'Hangi karaktere sahip yalancı'
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Corinthians'ın başına geçen Pereira, 14 Kasım 2022 tarihinde ailevi nedenlerle ülkesi Portekiz'e döneceğini belirterek görevinden ayrılmıştı.

Ancak Pereira, daha sonra yine Brezilya'da kaldı ve bu kez Flamengo ile anlaştı.

Corinthians Başkanı Duilio Monteiro, bu gelişme üzerine çok şaşkın olduğunu belirterek "Hangi eğitimi aldı, hangi karaktere sahip bilmiyorum. Vitor bize yalan söyledi, kandırıldım. Taraftarların hayal kırıklıkları için çok üzgünüm. Kalması için her şeyi yaptık. Ona mevcut sözleşmesinden daha iyi bir sözleşme teklif ettik. İstediği transferleri de yaptık" dedi.

Monteiro, "Taraftarlar onu çok sevdi. Kalması için her şeyi yaptık. Biz dürüst ve şeffaf davrandık. Her şeyi teklif, ancak o yalan söyledi. Kayınvalidesinin hastalığı nedeniyle ayrılmasının en iyisi olduğunu söyledi, ancak bambaşka bir şey yaptı" ifadelerini kullandı.

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